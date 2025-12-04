Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este jueves en la colonia Polanco Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que un ciudadano extranjero resultara lesionado por disparo de arma de fuego durante un aparente asalto.

Según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Homero y Moliere, donde personal policial atendió el reporte de una persona herida.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima había realizado un cambio de divisas en una casa de cambio ubicada en la zona. Al salir, un sujeto se le aproximó, forcejeó con él y posteriormente le disparó, hiriéndolo en el muslo izquierdo.

El lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde se reporta estable. En tanto, los agentes policiales dieron aviso al Ministerio Público y comenzaron la búsqueda del agresor, quien huyó del lugar tras el ataque.

La SSC informó que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

