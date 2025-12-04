Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron en Iztapalapa a tres hombres que habrían agredido a tiros a un ciudadano que se negó a pagarles dinero a cambio de no atentar contra su integridad.

Los sujetos fueron capturados en posesión de un arma de fuego y más de 100 dosis de droga.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) alertaron a policías en campo sobre una agresión a tiros en calles de la colonia Paraje San Juan.

Cuando los uniformados llegaron al cruce de las calles Eugenio Girón y Marcos Landín, encontraron a un hombre con manchas de sangre, quien dijo a los oficiales que momentos antes varios sujetos llegaron a su trabajo y le exigieron efectivo a cambio de no dañarlo, informó la SSC.

La víctima se negó a entregar el dinero por lo que los agresores le dispararon y luego huyeron en una motocicleta.

Capturan a tres sujetos que presuntamente extorsionaron y balearon a un ciudadano en Iztapalapa. Foto: Especial.

Cuando los paramédicos de Protección Civil llegaron al sitio diagnosticaron una herida de bala en la pierna derecha, por lo que llevaron al lesionado a un hospital.

Por su parte, policías implementaron un operativo de búsqueda de los agresores, mediante el cual ubicaron a tres hombres dentro de una unidad habitacional, quienes coincidían con la descripción de los presuntos responsables y manejaban bolsas como las usadas para la venta de droga, dijo la SSC.

Los oficiales se acercaron a los sujetos y tras una revisión, les hallaron una pistola, cartuchos útiles, así como 47 bolsas con presunta marihuana y 75 dosis de una sustancia similar al crystal.

Los sospechosos fueron aprehendidos y presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana comunicó que uno de ellos cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo.

