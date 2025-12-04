La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones sobre los actos de violencia ocurridos el 15 de noviembre en las calles del Centro Histórico, durante la Marcha de la Generación Z.

Esta Comisión Especial estará integrada por todos los coordinadores de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias.

Lee también: Vecinos desalojados de República de Cuba 11 aseguran que acta de diligencia "la recibió" una persona fallecida

A través de un acuerdo, se detalla que esta Comisión Especial dará seguimiento a las indagatorias que realicen las autoridades competentes sobre los actos de violencia y el operativo policial implementado, incluyendo el esclarecimiento de quién o quiénes ordenaron las acciones violentas, así como las medidas de contención o el uso de la fuerza aplicadas durante los hechos.

Asimismo, seguirá las indagatorias sobre la identidad, forma de organización y posibles responsables de la actuación del denominado “bloque negro”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr