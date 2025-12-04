Más Información

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones sobre los ocurridos el 15 de noviembre en las calles del Centro Histórico, durante la .

Esta estará integrada por todos los coordinadores de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias.

A través de un acuerdo, se detalla que esta Comisión Especial dará seguimiento a las indagatorias que realicen las autoridades competentes sobre los actos de violencia y el operativo policial implementado, incluyendo el esclarecimiento de quién o quiénes ordenaron las acciones violentas, así como las medidas de contención o el uso de la fuerza aplicadas durante los hechos.

Asimismo, seguirá las indagatorias sobre la identidad, forma de organización y posibles responsables de la actuación del denominado “bloque negro”.

