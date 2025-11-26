Un juez de control cambió la medida cautelar de Francisco "N", una de las personas detenidas durante la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre, quien ahora llevará su proceso en libertad por el delito de resistencia de particulares, indicaron fuentes ministeriales.

En una audiencia realizada la tarde de este miércoles, al procesado se le fijó la medida de acudir de forma quincenal a firmar y no acercarse a las víctimas ni al lugar de los hechos.

Mientras que la defensa de Bryan Alexis, vinculado a proceso por lesiones y robo, intentó que el joven llevará el proceso en libertad, sin embargo, un juez determinó que seguirá internado en el Reclusorio Norte.

Leer también: Motosicarios ejecutan a presunto integrante de la Anti Unión en calles de colonia Morelos; hay cuatro detenidos

El abogado de Alexis, Ricardo Colorado, aseguró que es la tercera ocasión que solicita el cambio de medida cautelar para su defendido.

“Se queda en los mismos términos, es la tercera audiencia que llevamos pidiendo la libertad y nos la han negado únicamente de este cliente”, dijo el abogado.

Mientras que Eduardo Josafat, acusado de lesiones y robo, también seguirá su proceso en prisión debido a que no se realizó la audiencia en la que se revisaría el cambio de medida, indicaron fuentes ministeriales.

La semana pasada, los 18 adultos imputados por los hechos relacionados con la marcha de la Generación Z fueron vinculados a proceso por diversos delitos como robo, lesiones, tentativa de homicidio y resistencia de particulares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr