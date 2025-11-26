La tarde de este miércoles, el sonido de más de una veintena de detonaciones sacudió a los vecinos de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Eran alrededor de las 16:00 horas cuando, en el cruce de Tapicería y Hortelanos, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra Dilan, apodado “El Negro”, presunto integrante del grupo delictivo Anti Unión.

El ataque ocurrió frente a la barbería Flow Shop, donde Dilan se encontraba acompañado de su novia y de otro hombre identificado como Yulai. Los agresores dispararon repetidamente y escaparon de inmediato, mientras la zona se llenaba de gritos y gente corriendo para resguardarse.

Ataque armado deja un muerto en alcaldía Venustiano Carranza; autoridades detienen a cuatro. Foto: Valente Rosas

“Se escucharon muchos balazos, unos 20 fácil. Cuando salimos, él ya estaba tirado en la banqueta”, narró un vecino, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

El cuerpo de Dilan quedó tendido sobre la acera, mientras su pareja resultó herida de un disparo en la pierna y fue trasladada en ambulancia a un hospital. Yulai también recibió impactos de bala; vecinos, desesperados, lo subieron a un automóvil particular y lo llevaron por su cuenta a un centro médico, donde quedó bajo custodia policial.

Otra residente describió la escena como caótica: “Fue como una cacería. Todo pasó en segundos, y después llegaron patrullas por todos lados. Aquí ya estamos acostumbrados a escuchar balazos, pero esto fue muy cerquita”.

Lee también: Capacitan a personal de alcaldía Benito Juárez en primeros auxilios

Ataque armado deja un muerto en alcaldía Venustiano Carranza; autoridades detienen a cuatro. Foto: Valente Rosas

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), monitoristas del C2 Norte alertaron a los oficiales sobre la agresión. Al llegar, localizaron al joven sin signos vitales afuera de la barbería, a la mujer herida dentro del establecimiento y, a unos metros, al tercer lesionado.

Mientras los policías acordonaban la zona, observaron a varios sujetos forcejeando y portando armas de fuego. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron escapar entre calles y azoteas. Tras una persecución, los agentes lograron detener a cuatro hombres —dos de ellos menores de edad— de 16, 17, 19 y 40 años.

Durante la revisión preventiva les aseguraron dos armas cortas, un cargador, cuatro cartuchos útiles y varias dosis de posible droga.

Ataque armado deja un muerto en alcaldía Venustiano Carranza; autoridades detienen a cuatro. Foto: Valente Rosas

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica. De acuerdo con las primeras indagatorias, los cuatro presuntos agresores forman parte de un grupo delictivo generador de violencia en la zona centro, relacionado con la disputa entre Unión Tepito y Anti Unión Tepito.

Mientras peritos levantaban casquillos y vecinos observaban entre murmullos, una vecina resumió el sentir generalizado: “Aquí nadie está seguro. Cada que pasa algo así, solo pensamos que pudo haber sido cualquiera de nosotros”.

La zona permaneció acordonada por varias horas, mientras autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque y confirmar la participación de los detenidos en el homicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dmrr/cr