Las quejas que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha recibido por la marcha Generación Z, del 15 de noviembre, seguramente derivarán en una recomendación, aseguró la presidenta de este organismo, Dolores González Saravia.

CDHCM ha recibido 10 quejas

Durante una mesa de trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, la titular de la CDHCM informó que han recibido 10 quejas por los hechos ocurridos durante la manifestación.

"Hemos recibido en este momento ya 10 quejas en torno a la marcha del día 15, las cuales entran ya en un proceso de investigación sobre las cuales seguramente habrá una recomendación en tiempo y forma", afirmó.

Respecto a la posible recomendación en derechos humanos que se emita, la ombudsperson indicó que se buscará apoyar a las víctimas y mejorar los protocolos en las manifestaciones.

"Que nos permita, por un lado resarcir a las víctimas en su caso, pero también generar algunas conclusiones, análisis y conclusiones para fortalecer los protocolos de garantía del derecho a la protesta".

Durante la marcha de la Generación Z la Comisión de Derechos Humanos capitalina contó con 18 personas visitadoras que documentaron lo sucedido ese sábado.

