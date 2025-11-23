La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, informó que esta semana quedará instalada una Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones sobre los Actos de Violencia cometidos el 15 de noviembre en el Zócalo capitalino, durante la llamada ‘Marcha de la Generación Z’.

En rueda de prensa, aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias en este caso, y aseguró que no se trata de una persecución política o venganza en contra de alcaldes.

“Esta comisión que se va a instalar estará puntualmente revisando absolutamente todo, no estará integrada solamente por Morena, todas y todas los grupos parlamentarios estarán inmersos en esta Comisión, todos y todas podremos opinar, podremos revisar la información que se tenga ahí y actuar con responsabilidad… Esta comisión hará las investigaciones necesarias, no es persecución política, es que la gente de la Ciudad conozca de a deveras cómo nos estamos conduciendo, porque además somos servidores públicos, eso es algo, que nos tiene que quedar claro: así como tenemos derecho a decir, hay que responder también por lo que hacemos”, puntualizó.

Lee también: Van por Alessandra Rojo de la Vega, por Claudio Ochoa

Recordó que las comisiones especiales se crean para investigar un asunto y al finalizar desaparecen; asimismo, precisó que pueden citar, a través de los órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación.

“No vamos con esta comisión a intentar, como lo dicen ellos, a buscar venganzas políticas, no. El que nada debe, nada tema. Tarde o temprano, todo sale a la luz”, aseguró.

Xóchitl Bravo llamó a todas las personas a que no se dejen engañar, ni malinformar, pues la policía de la Ciudad "no reprime", como se quiere hacer ver.

Lee también: Adrián Marcelo califica de "artificial" marcha de la Generación Z: "al PAN se le olvidó lo accionista y al PRI lo revolucionario"

“Entonces, me parece que cuando hay una ausencia de proyecto, hay una ausencia de propuesta para la gente de la Ciudad, se recurre a este tipo de lamentables hechos donde mandan a la gente. O sea, ni siquiera tienen el valor de hacerlo; mandan a la gente a crear actos de violencia. Y ese discurso ilógico, en el que se dice que la policía estaba reprimiendo, ya quedó totalmente claro: no iban más que solamente a contener”, argumentó.

En este sentido, también pidió a los comerciantes que no se dejen manipular, ni usar, pues algunos de ellos, dijo, fueron obligados a manifestarse.

“Decirles que en las redes, cuando subimos esta información, ya ha habido, ya se ha contactado gente de no solamente la alcaldía Cuauhtémoc y de la alcaldía Miguel Hidalgo, sino de otras alcaldías denunciando que sí los presionaron para acudir a esta marcha… pero en verdad hay que levantar la voz, no hay que dejar que nos usen”, sostuvo.

Lee también: PRI exige renuncia de Piedra Ibarra tras represión y silencio en marcha de la Generación Z; busca sancionar uso excesivo de la fuerza

Reiteró que la oposición se quedará con las ganas de que en la Ciudad de México se repriman las manifestaciones y se convierta en una metrópoli violenta, ya que la izquierda ha logrado cambios a partir de la pacificación.

La semana pasada se aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar la creación de esta Comisión Especial, que también exhorta a los alcaldes a pedir licencia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ml/alm