Adrián Marcelo califica de "artificial" marcha de la Generación Z: "al PAN se le olvidó lo accionista y al PRI lo revolucionario"

El pasado 15 de noviembre se realizó la marcha de la Generación Z, en la que miles de jóvenes salieron a las calles para manifestarse en contra de la corrupción y la violencia que enfrentan en México.

El movimiento reunió a alrededor de 17 mil asistentes en la Ciudad de México y culminó con un saldo de 120 personas lesionadas, tanto policías como civiles, además de 20 detenidos.

Adrián Marcelo califica de "artificial" marcha de la Generación Z

Ante ello, Adrián Marcelo volvió a generar polémica tras criticar la reciente marcha impulsada por la Generación Z, a la que calificó de “artificial”.

Lee también ¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

“Morena no lo está haciendo peor que la oposición. La marcha “artificial”, otro error garrafal […] Hay desesperación en la derecha mexicana y todo porque no ha emergido un perfil que impacte en los jóvenes”, expresó el creador de contenido en la plataforma X.

Asimismo, consideró: “AMLO caminó el país dos décadas y formó un movimiento LEGÍTIMO que terminó envolviendo a segmentos en los que jamás había tenido eco”.

“La oposición quiere consolidar un movimiento desde la oficina y a billetazos y NO funciona así”, añadió.

Lee también Yulay acusa campaña de odio en su contra tras asistir a marcha de la Generación Z: "en México no se puede levantar la voz"

Finalmente, cuestionó la postura de los partidos de oposición involucrados, al asegurar que “al PAN se le olvidó lo accionista y al PRI lo revolucionario”. “La cosa no va a cambiar con grandes oratorias o llorando dramáticamente en el Senado, HAY QUE SALIR a “ensuciarse” y a escuchar las VERDADERAS necesidades del mexicano de a pie”.

“Al PAN se le olvidó lo ACCIONISTA y al PRI lo REVOLUCIONARIO”, sentenció.

Foto: X

Convocan a segunda marcha de la Generación Z

En redes sociales y espacios digitales, personas afines al movimiento de la Generación Z y supuestos estudiantes difundieron la convocatoria para una nueva jornada de protestas este jueves.

La segunda movilización está programada para arrancar a las 11 de la mañana desde el mismo punto de reunión y seguirá el mismo recorrido que la anterior protesta.

“Estados que deseen participar, mismos puntos de inicio y final que el 15 de noviembre”, dice la convocatoria en X.

