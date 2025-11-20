Adrián Marcelo califica de "artificial" marcha de la Generación Z: "al PAN se le olvidó lo accionista y al PRI lo revolucionario"

Más Información

El pasado 15 de noviembre se realizó la , en la que miles de jóvenes salieron a las calles para manifestarse en contra de la corrupción y la violencia que enfrentan en México.

El movimiento reunió a alrededor de 17 mil asistentes en la Ciudad de México y culminó con un saldo de 120 personas lesionadas, tanto policías como civiles, además de 20 detenidos.

Adrián Marcelo califica de "artificial" marcha de la Generación Z

Ante ello, Adrián Marcelo volvió a generar polémica tras criticar la reciente marcha impulsada por la Generación Z, a la que calificó de “artificial”.

“Morena no lo está haciendo peor que la oposición. La marcha “artificial”, otro error garrafal […] Hay desesperación en la derecha mexicana y todo porque no ha emergido un perfil que impacte en los jóvenes”, expresó el creador de contenido en la plataforma X.

Asimismo, consideró: “AMLO caminó el país dos décadas y formó un movimiento LEGÍTIMO que terminó envolviendo a segmentos en los que jamás había tenido eco”.

“La oposición quiere consolidar un movimiento desde la oficina y a billetazos y NO funciona así”, añadió.

Finalmente, cuestionó la postura de los partidos de oposición involucrados, al asegurar que “al PAN se le olvidó lo accionista y al PRI lo revolucionario”. “La cosa no va a cambiar con grandes oratorias o llorando dramáticamente en el Senado, HAY QUE SALIR a “ensuciarse” y a escuchar las VERDADERAS necesidades del mexicano de a pie”.

“Al PAN se le olvidó lo ACCIONISTA y al PRI lo REVOLUCIONARIO”, sentenció.

Foto: X
Foto: X

Convocan a segunda marcha de la Generación Z

En redes sociales y espacios digitales, personas afines al movimiento de la Generación Z y supuestos estudiantes difundieron la convocatoria para una nueva jornada de protestas este jueves.

La segunda movilización está programada para arrancar a las 11 de la mañana desde el mismo punto de reunión y seguirá el mismo recorrido que la anterior protesta.

“Estados que deseen participar, mismos puntos de inicio y final que el 15 de noviembre”, dice la convocatoria en X.

