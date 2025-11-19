Yulay acusa campaña de odio en su contra tras asistir a marcha de la Generación Z: "en México no se puede levantar la voz"

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo la marcha de la Generación Z, donde jóvenes protestaron en contra de la corrupción y la violencia en México.

El movimiento contó con la asistencia de 17 mil personas en la Ciudad de México y dejó un saldo de 120 personas lesionadas entre policías y civiles, además 20 detenidos.

Por lo anterior, en redes sociales se viralizó un video donde aparece protestando el youtuber Yulay por la muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre en el centro del municipio.

En el video se muestra al creador de contenido izando la bandera nacional y, posteriormente, se le ve sosteniendo una pancarta en protesta por la muerte del exalcalde michoacano.

Yo a este chavo lo sigo y siempre anda tratando de hacer el bien como sea este es un chavo de bien un chavo chambeador trabajador y él puso la cara no se escondió en ningún lado fue y dijo lo que él sentía Y eso lo aplauda es un crack pinche yulay pic.twitter.com/IfzsPEmMgx — MACUMBA 8 (@8Macumba) November 17, 2025

Sin embargo, usuarios de la plataforma X criticaron al influencer por “lucrar” con la marcha.

“Hacer el bien a cambio de seguidores para lucrar con tragedias”, “Me caía bien, pero ya cayó de mi gracia el tipo”, “Este wey siempre aparece cuando le conviene y más para ganar seguidores”, “Solo fue a la foto”, son algunas reacciones de internautas.

Yulay acusa campaña de odio en su contra tras asistir a marcha de la Generación Z

Por medio de Instagram, Yulay respondió a las críticas donde aseguró que no sigue a ningún partido político "ni con el señor que debe sus impuestos", refiriéndose al empresario Ricardo Salinas Pliego. “En estos momentos hay una campaña de odio contra mí, desprestigiando, haciendo uso de la inteligencia artificial, y todo por pedir justicia por el señor Carlos Manzo […] Yo no estoy con ningún partido político. Yo no votaría por el PRI ni por el PAN. En los últimos años nos han llevado a la ruina”.

“No estoy ni con el señor que debe sus impuestos. Que los pague y después se lance de candidato (presidencial)”, agregó.

Foto: Instagram

Finalmente, el youtuber dio a conocer que ya no marchará, pues “en México no se puede levantar la voz”. “Está bien, flaquitos, ya me quedó claro, ya no voy a marchar […] En México no se puede levantar la voz, yo no apoyo a ningún partido político. También, el que debe sus impuestos, que los pague”.

“Yo amo a México y que viva el señor Carlos Manzo”, sentenció.

