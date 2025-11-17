Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

La confrontación entre Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Salinas Pliego escaló luego de que el político de Morena respondiera con duras descalificaciones al empresario, quien respaldó públicamente un video del periodista Javier Negre sobre la marcha de la Generación Z.

El intercambio ocurre en un ambiente ya marcado por acusaciones, protestas y llamados a una nueva movilización nacional.

A seguir dando la batalla Javier! https://t.co/NHiK3TD9ag — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 17, 2025

¿Por qué surgió el nuevo enfrentamiento entre Noroña y Salinas Pliego?

A pocos días de la segunda protesta convocada por la Generación Z, el debate público volvió a encenderse cuando el periodista español Javier Negre difundió un largo mensaje donde acusó al gobierno federal de perseguirlo y responsabilizó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum por las amenazas que dijo haber recibido. En su intervención, Negre defendió la marcha del 15 de noviembre, calificándola como una movilización “histórica” contra lo que llamó un “narcogobierno”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego compartió ese video y le expresó su respaldo con un breve mensaje: “A seguir dando la batalla, Javier”. La respuesta sumó miles de reacciones; sin embargo, lo que generó un giro más intenso fue el mensaje de Gerardo Fernández Noroña, quien citó el comentario del magnate y lo increpó directamente: “Eres un cobarde, das la batalla desde la comodidad del campo de golf; desde tu yate, desde tu penthouse. Encabeza la marcha del 20, facho cobarde.”

Foto: Captura de pantalla en X

Hasta el momento, Salinas Pliego no ha respondido a esa provocación. Pero en redes, el mensaje de Noroña detonó fuertes críticas, especialmente entre usuarios que señalaron incoherencias en que un político con propiedades millonarias cuestione el estilo de vida del empresario.

En paralelo, los organizadores de la Generación Z confirmaron que la segunda marcha se realizará el 20 de noviembre. La convocatoria indica que, al igual que el sábado anterior, la concentración será a las 11:00 horas en los mismos puntos donde se hizo la primera jornada.

En la Ciudad de México, la cita será nuevamente en la Glorieta del Ángel de la Independencia para avanzar hacia la Plaza de la Constitución.

