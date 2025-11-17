Chumel Torres lanza comentario picante sobre agresiones de policías en marcha de la Generación Z

La Marcha de la Generación Z, que se llevó a cabo el pasado sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México, ha causado polémica y controversia en redes sociales y medios nacionales e internacionales, donde se ha difundido una basta cantidad de videos e imágenes sobre las agresiones que ocurrieron durante la protesta.

Las tensiones provocadas en la movilización, que dejaron el derribo de vallas metálicas, el uso de gas lacrimógeno, a personas detenidas, reportes de participantes no localizados y más variedad de actos violentos, han sido tema de debate, discusión y crítica mediática.

Las opiniones se polarizan entre quienes buscan desprestigiar la marcha, grupos que cuestionan la legitimidad de la protesta, y quienes defienden el movimiento y buscan dar visibilidad al enojo de la población que lo apoya.

Lesionados durante la marcha de la generación Z y en apoyo a Carlos Manzo (15/11/2025). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Chumel Torres lanzó fuerte comentario sobre agresiones de la policía en la Marcha de la Generación Z

Ante la infinidad de fotos y videos difundidos de lo ocurrido durante la Marcha de la Generación Z, el comentarista, comediante y conductor mexicano, Chumel Torres, hizo una publicación lanzando un comentario "picante" sobre las agresiones perpetradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contra los participantes de la manifestación.

A través de un post en X, antes Twitter, en el que adjuntó un video de policías pateando a un joven tendido en el suelo del Zócalo capitalino, Chumel Torres comentó: "Le meten más violencia a la gente que a los narcos".

Le meten más violencia a la gente que a los narcos. pic.twitter.com/TJE4OwQOjr — Chumel Torres (@ChumelTorres) November 16, 2025

La publicación acumuló rápidamente una gran cantidad de interacciones y hasta el momento cuenta con más de 12 mil likes, 4 mil reposteos, y casi 400 comentarios.

Diversos usuarios aprovecharon el post para difundir más contenido de los hechos violentos en la marcha, memes en contra de la 4T, retomar publicaciones antiguas hechas por la presidenta, Claudia Sheinbaum; y lanzar mensajes sobre la relación entre el gobierno y el narcotráfico en el país.

Algunos de los cometarios que se pueden encontrar son:

" Con el pueblo, muy cabrones. Con los narcos, maricones ... ".

". " Ese doble estándar explica mucho: dureza para la gente, tolerancia para el narco. Y luego se preguntan por qué el país desconfía. La seguridad no se demuestra reprimiendo en el Zócalo, sino enfrentando a quienes realmente tienen aterrorizado al país ".

". " Citando a Christopher Landau: Recuerden, si los gobiernos no combaten el crimen, es porque son CÓMPLICES; tolerar el crimen es una ELECCIÓN, no un DESTINO ”.

”. " Llega la represión del Bienestar, otro logro de la 4T ".

". "Para la delincuencia son ABRAZOS".

