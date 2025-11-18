¿Cómo hacer un desengrasante casero para limpiar la cocina?

Mantener la cocina limpia puede convertirse en una tarea pesada cuando la grasa se acumula en superficies, electrodomésticos y paredes.

Aunque en el mercado existen productos muy potentes, muchas personas buscan opciones menos agresivas, más económicas y que puedan prepararse rápidamente en casa. Entre estos métodos destaca un desengrasante casero elaborado con ingredientes cotidianos como vinagre, limón, bicarbonato y jabón para platos.

Este método no solo es accesible, sino que también permite ajustar la mezcla según el nivel de suciedad, generando una opción práctica y adaptable para cualquier hogar.

Un ingrediente tan simple como la sal puede sorprenderte por su versatilidad fuera de la cocina. Foto: Freepik

¿Cómo se prepara un desengrasante casero básico con vinagre?

De acuerdo con el sitio de Cleanipedia, la receta más sencilla consiste en mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua caliente en una botella con atomizador. El vinagre actúa ablandando la grasa, mientras que el agua caliente ayuda a despegarla con mayor rapidez. Una vez combinados, solo se necesita rociar la mezcla sobre la superficie y limpiar con un paño seco.

¿Qué ingredientes pueden potenciar la mezcla tradicional?

El jabón para trastes es uno de los complementos más efectivos, ya que corta la grasa incluso cuando está muy adherida. Agregar jugo de limón puede mejorar el aroma y reforzar la acción desengrasante. Para manchas más complicadas, el bicarbonato de sodio es una excelente opción porque funciona como un abrasivo suave.

¿Sirve la mezcla de bicarbonato y limón para grasa pesada?

Sí. Al mezclar bicarbonato con jugo de limón se produce una ligera efervescencia que ayuda a desprender la suciedad acumulada. Esta fórmula es ideal para estufas, rejillas, molduras y utensilios con residuos difíciles. Solo se debe rociar, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño húmedo.

Crea una mezcla de bicarbonato, sal y limón para limpiar tus trastes cuando no tengas agua. Foto: Freepik

¿Qué otras fórmulas caseras ayudan a limpiar distintas áreas de la casa?

Una opción potente es combinar agua caliente, vinagre blanco, amoniaco y un poco de detergente. Esta mezcla se utiliza para eliminar grasa acumulada en cocinas y baños. Otra receta práctica consiste en mezclar únicamente amoniaco con agua muy caliente, útil para espejos, cristales y superficies lisas.

¿Existe una versión aromática de desengrasante casero?

Sí. Una alternativa muy usada mezcla agua, vinagre blanco y un chorrito de limón. Esta preparación no solo limpia, sino que deja un aroma cítrico agradable. Puede guardarse sin problema para usarse en otra ocasión.

