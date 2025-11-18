¿Para qué sirve rociar vinagre debajo de la cama?

El uso del vinagre como herramienta de limpieza ha ganado popularidad en redes sociales, que lo señalan como un aliado para desinfectar, reducir olores y actuar como repelente natural en zonas del hogar que suelen acumular suciedad.

Conoce las razones para usar vinagre al lavar tu ropa

¿Para qué sirve rociar vinagre bajo la cama?

El vinagre, un ingrediente habitual en la cocina, se ha convertido también en protagonista de varios métodos de limpieza casera. Su capacidad para neutralizar aromas, desinfectar superficies y ahuyentar insectos pequeños lo vuelve una opción accesible para mejorar espacios que suelen pasar desapercibidos, como la zona debajo de la cama.

En este punto específico del hogar se acumulan pelusas, polvo y restos de suciedad que no siempre se retiran con las limpiezas diarias. La humedad del ambiente y la falta de ventilación favorecen que insectos como ácaros, hormigas o mosquitos encuentren un espacio ideal para permanecer.

Ante esto, algunas personas han recurrido al vinagre como una alternativa natural para mejorar las condiciones del lugar y evitar la presencia de pequeñas plagas.

¿cómo utilizar el vinagre?

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza del hogar TuHogar, diluir vinagre blanco en agua y rociarlo bajo la cama ayuda a neutralizar olores, refrescar el ambiente y actuar como repelente suave.

Aunque no elimina olores de raíz, sí logra reducirlos y equilibrarlos sin utilizar productos químicos agresivos. Además, su capacidad desinfectante permite limpiar el piso y eliminar impurezas no visibles que suelen acumularse en zonas de difícil acceso.

El vinagre blanco es un ingrediente ideal para quitar manchas de grasas. Fuente: Freepik

¿Qué tipo de vinagre se recomienda usar?

El ideal es el vinagre blanco de limpieza, aunque también funciona el vinagre común diluido.

¿Puede desinfectar el área?

Sí, su acción antibacteriana ayuda a limpiar polvo acumulado y restos no visibles debajo de la cama.

¿Qué otras zonas pueden beneficiarse del vinagre?

Sirve en cocina, baño, auto y cañerías para desengrasar, desinfectar y eliminar sarro o malos aromas.

¿Se debe aplicar diariamente?

No. Basta con hacerlo una o dos veces por semana para mantener el efecto.

¿Puede dejar manchas?

En pisos cerámicos o de vinil no hay problema, pero en madera se debe usar con moderación.

Más allá de los beneficios prácticos, algunos usuarios creen que el vinagre también contribuye a “limpiar energías”, aunque estas ideas pertenecen más al terreno de las creencias populares que a una evidencia comprobada. Aun así, el uso del vinagre se ha extendido por su bajo costo, practicidad y versatilidad en distintas áreas del hogar.

