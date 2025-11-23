Diputadas locales de Morena informaron que a partir de enero de 2026 consultarán a las y los capitalinos un predictamen sobre la Ley del Sistema Público de Cuidados, la cual estaría aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero.

Lo anterior quiere decir que este dictamen no estaría avalado antes de concluir este periodo ordinario, tal y como lo mandatan amparos judiciales que promovieron particulares.

Cuestionadas al respecto, las legisladoras guindas indicaron que las promoventes de estos amparos fueron incluidas en un Órgano Técnico Consultivo de dictaminación, por lo que están de acuerdo con los tiempos de análisis y aprobación.

“Decir que quienes interpusieron estos amparos están dentro del Órgano Técnico, fueron incluidas estas organizaciones, estas compañeras que se han dedicado al tema de cuidados y creo que están de acuerdo en que la dictaminación salga lo mejor que tenga que salir. Hablando de tiempos, vamos a terminar la preconsulta a mediados de diciembre; seguirían unas mesas sectoriales que tienen que ver con la etapa deliberativa de la consulta y posteriormente iniciaríamos la consulta que se llevaría a cabo en enero. Entonces, estaríamos ya teniendo la dictaminación a finales de enero, principios del siguiente periodo ordinario de sesiones”, dijo Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género durante La Chilanguera de este domingo.

Detalló que están preparando y consultarán un predictamen de la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en donde también van a incluir las otras iniciativas en la materia y las observaciones hechas por los distintos grupos y asociaciones parlamentarias.

“Lo que se va a consultar es un predictamen de la iniciativa de la Jefa de Gobierno, pero que ya incluye gran parte de las otras iniciativas y de las observaciones de los otros grupos parlamentarios para que ya lo que salgamos a construir sea algo que ya hemos avanzado en colectivo y que está incorporando a todas las voces que tienen algo que decir, que tienen una opinión y, por supuesto, que después este predictamen se va a enriquecer con todo lo que salga de la consulta”, añadió.

Al respecto, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, recalcó que quienes interpusieron amparos están incluidas en el Órgano Técnico Consultivo, que brindará acompañamiento metodológico, técnico y operativo a las comisiones durante la planeación, desarrollo y conclusión formal del proceso de consulta.

De igual forma, comentó que los recursos presupuestarios para echar a andar el Sistema Público de Cuidados estarán garantizados, aunque recordó que algunas acciones de gobierno ya están enfocadas en apoyar a las personas cuidadas y cuidadores.

“En los transitorios que vendrán en la Ley del Sistema Público de Cuidados está contemplado el tema presupuestal, se va a garantizar. Decir también que ya está pasando, o sea, no es algo que vaya a pasar, ya está pasando hoy el Sistema de Cuidados, ya se están haciendo diversas acciones desde el Gobierno de la Ciudad de México, como el tema que tiene que ver con el apoyo para las y los cuidadores, las Utopías que se están construyendo, los Cablebuses que también ya se están construyendo, las ampliaciones del Metrobús, también en los diversos programas que tienen que ver con los jóvenes universitarios de apoyo; entonces, ya está pasando, o sea, no es algo improvisado”, subrayó.

