El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, rechazó las acusaciones por parte de distintos funcionarios de Morena por presuntamente estar relacionado con la organización de la manifestación de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, y acusó al Gobierno federal de querer distraer la atención con estos señalamientos.

"Rechazo categóricamente lo que ha señalado el gobierno a través de sus distintos voceros, primero de Adán Augusto diciendo que nosotros participamos, que un servidor participó en la organización de la marcha de la Generación Z. Es absolutamente falso, no muestra una sola prueba", dijo en conferencia de prensa.

También criticó la campaña de "linchamiento" que lanzó en su contra el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, para pedir su destitución e investigación por la marcha de la Generación Z, y aseguró que no tiene nada que esconder.

"Investiguen lo que quieran, nosotros no tenemos nada que ocultar”, señaló.

Mauricio Tabe agregó que es reprobable que el Gobierno "haya sembrado grupos de choque para exhibir imágenes violentas y con ello, desacreditar y criminalizar la protesta y que los cuerpos policiacos hicieran uso de una violencia brutal contra los manifestantes con la intención de que la gente se mantenga callada".

“Los que creemos en la democracia y en las libertades es que las voces no se callen, que el pueblo se exprese, que la gente participe, que levante la voz, que critique, que cuestione que decida, no queremos un pueblo dormido, agazapado, con miedo, temeroso, intimidado y mucho menos reprimido", señaló.

El edil afirmó que las autoridades federales quieren "un pueblo agachón, un pueblo obediente, un pueblo que solamente aplauda así estén asesinando a miles de personas, así estén asesinando a varios alcaldes, quiere que el pueblo le aplauda y eso es miserable".

Destacó que es lógico que los jóvenes reaccionaran ante situaciones de inseguridad como el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

"El oficialismo está desesperado porque el país se les está saliendo de control, su aprobación va a la baja y buscan distraer la atención queriendo tapar el sol con un dedo frente a la indignación que generó el homicidio de Carlos Manzo, la inseguridad y el miedo con el que la gente vive en muchas entidades", comentó.

