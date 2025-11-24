El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México, el panista Andrés Atayde, pidió a las y los diputados locales, de todos los partidos, que se comporten con respeto durante las mesa de trabajo con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, programada para el miércoles 26 de noviembre en las instalaciones del Congreso local.

Durante un desayuno con la dirigencia panista en la Ciudad, el legislador expuso que este mismo respeto que solicita para Mauricio Tabe, pide para el resto de las y los alcaldes que acudirán a Donceles y Allende, pues recordó que lo sucedido el viernes pasado durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, donde hubo pancartas, gritos, descalificaciones y faltas de respeto, fue un “teatro” que denigra la actividad política.

“Yo como presidente de la Jucopo y como coordinador del PAN exhorto a todos los Grupos y a todas las Asociaciones Parlamentarias a que, así como les estoy pidiendo que a la mesa de trabajo de Miguel Hidalgo con el alcalde Mauricio Tabe todas y todos nos comportemos con el respeto que merece la banda que vive en la ciudad, lo mismo pido para el resto de las mesas, para la GAM, para la Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza, para todas pido lo mismo: respeto, que no tiene que ver con limitar el derecho que tiene toda diputada y diputado de manifestar lo que quiera”, señaló.

Lee también: Clara Brugada anuncia campaña "Si te tocan, nos toca"; incluye 12 mensajes para erradicar la violencia contra mujeres en CDMX

Sobre la Comisión Especial para investigar los hechos violentos en la marcha de la Generación Z, que Morena quiere instalar esta semana, Andres Atayde fue claro y dijo que no acelerarán los tiempos.

“Aquí no son los tiempos de ningún grupo mayoritario, aquí son los tiempos que establece la Ley Orgánica y el Reglamento, no son los tiempos que ellos definan, por mucha mayoría. Los tiempos no son tampoco los que yo quiera… Hoy soy presidente de la Jucopo, el día de mañana no. Yo no voy a dejar ningún antecedente para quien venga después a presidir la Junta, ningún antecedente de que a capricho mío los tiempos son los que yo defina. Los tiempos no son ni los que yo defino, ni los que define ningún grupo parlamentario, son los que define la Ley Orgánica y el Reglamento”, comentó.

Durante el desayuno, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, dio a conocer sus prioridades presupuestales para el próximo año, en el marco de la discusión que vendrá en el Congreso local.

Lee también: Detienen en GAM a dos implicados en homicidio de policía; recuperan el arma robada y decomisan droga

Detalló que se busca incluir la propuesta de Jardines Esponja, para que la lluvia no inunde, sino florezca, es decir, jardines urbanos que absorban, filtren y almacenen agua de lluvia, evitando inundaciones y devolviéndola al subsuelo.

También dijo que para el presupuesto 2026 se buscarán Cámaras de Confianza. “Que todos los policías portan cámaras de cuerpo activas durante su labor; se trata de proteger a los ciudadanos y a los buenos policías; queremos seguridad con transparencia, respeto y evidencia”.

Además, un plan integral de infraestructura y reordenamiento urbano para poner accesibilidad, planeación y sentido común donde hoy hay caos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr