El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que analiza si acudirá este miércoles al Congreso de la Ciudad de México para rendir su Primer Informe de Gobierno, pues aseguró que no hay gobernabilidad para ello y advirtió un "ambiente de linchamiento, no de debate ni de escucha".

"Yo ya advierto un clima nada más de linchamiento; no de escucha, no de debate público, no de diálogo. Advertimos un clima muy adverso y estoy valorando seriamente si entrego el informe y luego me mandan las preguntas y se las respondo por escrito, porque hoy no veo condiciones de gobernabilidad ni de orden en el Congreso de la Ciudad de México", dijo en conferencia de prensa.

Esto luego de que este viernes, durante el Primer Informe de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la edil se confrontara con diputadas y diputados de Morena en el Congreso local al asegurar que no financió la marcha de la Generación Z, como se le ha acusado. Mientras que los legisladores la señalaban con carteles que decían "el bloque negro cobra en Cuauhtémoc".

Mauricio Tabe condenó estos actos y dijo que no espera algo distinto durante su comparecencia a celebrarse este miércoles. "Lo vimos en la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues los diputados de Morena nada más fueron a hacer un circo, a violentar, a atacar y, sí, condenamos enérgicamente la actitud porril de los diputados en contra de la alcaldesa".

Indicó que sí se entregarían cuentas a los diputados, pero no de manera presencial, a fin de evitar "el circo".

"Vamos a entregarle cuentas a los diputados para que revisen y analicen, y puedan en su caso también modificar el presupuesto de la ciudad, corregir y aumentar los recursos, pero sí creo que lo que ha hecho Morena es denigrar la vida pública y convertirla en un circo", dijo el funcionario.

El alcalde de Miguel Hidalgo refirió que "no sé si valga la pena prestarnos al circo que quiere montar Morena de denigración de la vida pública, y no tengo ningún temor, por supuesto que no tengo miedo, pues los he enfrentado en las elecciones y les hemos ganado bastante bien".

"Temor no tengo. Lo que no quiero son las vergüenzas públicas que pasa la gente viendo el circo, la maroma, los insultos. Eso no es lo que esperan nuestras vecinas y vecinos", concluyó.

