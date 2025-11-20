El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, llamó a defender los ideales de la Revolución y de aquellos hombres que nos dieron patria y libertad, en un México donde las amenazas del autoritarismo se ciernen permanentemente.

Al encabezar la Ceremonia Cívica por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, el edil dijo que es un momento de reflexión para recordar a Francisco I. Madero con el grito de “Sufragio efectivo, No reelección” que fue un reclamo muy claro de justicia, libertad y democracia a un régimen dictatorial donde las libertades estaban totalmente suprimidas como se amenaza hoy, a 115 años después.

“Traemos a la reflexión lo que hace algunos años se vivió, la concentración del poder en unas cuantas manos, hoy nuevamente están bajo amenaza las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Hoy nuevamente traemos a la reflexión los ideales de la Revolución y la lección que nos dio la Revolución es que la soberanía reside en el pueblo. Hoy reflexionamos sobre el papel del Estado y el régimen, hoy nuevamente se quiere concentrar el poder, militarizar y amenazar los derechos y las libertades”, dijo.

Desde la explanada cívica de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe indicó que con todos los cambios que ha sufrido nuestro país con el debilitamiento de contrapesos y la eliminación de los organismos autónomos y el poder judicial, nuevamente las “libertades y los derechos están bajo amenaza”, pero aquí se levanta la voz porque es un reclamo justo.

“Miguel Hidalgo no es cualquier alcaldía, hemos dicho que éste es el Bastión de la Libertad en esta Ciudad y en este país. Miguel Hidalgo ha demostrado y su gente, que Miguel Hidalgo es libre, libre de decidir el gobierno que quiere, libre de manifestación de las ideas, aquí es bienvenida la crítica y son bienvenidas las expresiones diversas, aquí es bienvenida la opinión, aquí es bienvenida la libre manifestación, aquí es bienvenida y reconocida la participación ciudadana”, añadió.

Agregó que con la participación ciudadana se construye la fortaleza de un pueblo y de una comunidad, por lo que en esta conmemoración debemos mantener esos ideales.

“Por esa razón es que hoy tiene sentido conmemorar los ideales de la Revolución. En Miguel Hidalgo seguiremos defendiendo los ideales de libertad, de justicia y derechos y por eso es tan importante defender la libertad de expresión, la división de poderes, el voto libre, la seguridad de nuestras familias y el derecho a vivir sin miedo”, concluyó.

LL