En la calle Prolongación de Mercadela, en la alcaldía Álvaro Obregón, una familia permanece afuera de su vivienda, una casa blanca marcada con el número 21, con jarras de agua y sillas plegables, tras las afectaciones provocadas por una fuga de agua registrada la tarde noche del martes.

Guspina Villel relató que el incidente ocurrió mientras realizaba labores de limpieza dentro de su hogar, cuando de pronto el agua comenzó a ingresar de manera repentina, generando temor ante la rapidez con la que subía el nivel.

De acuerdo con su testimonio, dos de sus cuñados tuvieron que subir a la azotea y salir brincando por la empinada calle para pedir ayuda, sujetándose de estructuras metálicas para no ser arrastrados por la corriente.

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“Yo les decía que se sostuvieran, les gritaba, era un terror profundo pensar que les podía pasar algo”, expresó.

En la calle Prolongación de Mercadela, en la alcaldía Álvaro Obregón, frente a la casa blanca, se generó un socavón. | Foto: Arantxa Meave

Villel explicó que ha vivido en esa casa durante 44 años, la cual, dijo, comenzó como una construcción en terracería y que, con el paso del tiempo, ella y su esposo lograron convertir en el hogar donde crecieron sus cuatro hijos.

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"Mi patrimonio se redujo a basura"

Guspina Villel señaló que ver el patrimonio construido durante décadas afectado en cuestión de horas ha sido devastador.

Entre los daños, mencionó que la vivienda presenta afectaciones en ventanas y diversos muebles, como colchones, refrigerador, estufa, mesas y televisores, los cuales quedaron inservibles.

“Es terrible ver en un día todo lo que hiciste en años reducido a basura”, lamentó.

Las pérdidas más grandes fueron dos vehículos, como el taxi que utilizaban para trabajar. | Foto: Arantxa Meave

Además, indicó que las mayores pérdidas materiales fueron dos vehículos: un taxi que utilizaban para trabajar, el cual resultó con daños severos en la carrocería, y otro automóvil que también sufrió daños y lo tuvieron que llevar con un mecánico.

Por su parte, Ángeles Velázquez, hija de Guspina, recordó que durante la emergencia realizó una llamada al 911; sin embargo, aseguró que los servicios de apoyo tardaron aproximadamente dos horas y media en llegar.

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Describió lo ocurrido como una experiencia “traumática”, al presenciar cómo la casa en la que creció se inundaba, mientras su esposo salía a pedir ayuda en condiciones de riesgo y sus padres, adultos mayores, permanecían dentro del inmueble.

“Fue una de las tragedias más terribles que he tenido que vivir”, dijo entre lágrimas.

En la calle Prolongación de Mercadela, en la alcaldía Álvaro Obregón, frente a la casa blanca, se generó un socavón. | Foto: Arantxa Meave

Los apoyos de gobierno

La familia señaló que recibió apoyo por parte del gobierno, principalmente con agua potable, y que incluso solicitaron que otros insumos, como alimentos o colchones, fueran destinados a vecinos con mayores necesidades.

Asimismo, reconocieron la intervención para cubrir con cemento un socavón generado por la fuga, el cual se encontraba frente a su domicilio.

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No obstante, indicaron que los residuos y muebles dañados fueron acumulados en distintos puntos de la calle sin ser retirados de inmediato.

Guadalupe, integrante de la familia, afirmó que este tipo de incidentes ya había sido advertido por vecinos, quienes previamente reportaron fallas en el sistema hidráulico, así como inundaciones menores en la zona.

En la calle Prolongación de Mercadela, en la alcaldía Álvaro Obregón, frente a la casa blanca, se generó un socavón. | Foto: Arantxa Meave

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) explicó que el escurrimiento se originó por una falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, lo que provocó alteraciones en el flujo del caudal.

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Permanecen fuera del hogar

La familia hizo un llamado a las autoridades para recibir apoyo con alimentos y agilizar la atención a este tipo de emergencias, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

La familia señaló que permanecían afuera de la vivienda debido a que les daba tristeza ingresar a su domicilio, por lo que decidieron estar afuera o en la casa de una vecina que les abrió la puerta.

"Entro y me salen mis lágrimas porque siento que vuelvo a vivir todo, yo antes decía que no me quería ir de aquí, pero ahora a la primera oportunidad me retiro", dijo Guspina limpiándose las lágrimas.

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JACL/cr