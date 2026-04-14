Un juez de control vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa a Jordan “N”, el sujeto que presuntamente atacó con un machete a un pequeño de 4 años de edad, el pasado viernes 10 de abril, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

En la audiencia inicial, el juzgador encontró los elementos suficientes para procesar al sujeto, a quien le fijó la medida de prisión preventiva justificada.

Asimismo, dictó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

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El pasado 10 de abril, oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia Santa Fe, donde encontraron al menor lesionado y a un sujeto que estaba amarrado a un poste con varias heridas y golpes, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Los pobladores indicaron a los uniformados que el hombre retenido había atacado al niño con un machete, causándole varias heridas en la cabeza, por lo que lo detuvieron.

Paramédicos llegaron al lugar y tras una revisión, diagnosticaron al niño con probable fractura de cráneo, por lo que fue llevado a un hospital cercano y posteriormente al Hospital Pediátrico de Legaria.

La SSC comunicó que el detenido al parecer habría ingresado a una tienda departamental, el pasado 27 de febrero, en la colonia Estado de Hidalgo, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde se atrincheró y amenazó a los trabajadores con un tubo, hechos por los cuales fue detenido.

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JACL/cr