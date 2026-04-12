Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo

Este domingo murió Henry, el niño de dos años, quien estaba internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México, luego de que resultó herido durante un incendio provocado en una tienda de la cadena 3B en Valle de Chalco el pasado 22 de febrero, confirmaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El menor sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo después de que sujetos lanzaran bombas molotov y rociaran combustible al interior de un establecimiento ubicado en la avenida Cuitláhuac, colonia Xico III (o San Miguel Xico).

En ese momento, Henry se encontraba en el lugar con su padre, Carlos Noé. Otra persona identificada como Roberto “N” también resultó lesionada por las quemaduras.

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Henry murió en el Instituto Nacional de Rehabilitación.



Es el niño de 2 años que tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado después, de que sujetos armados incendiaron una tienda 3B en Valle de Chalco, Estado de México. pic.twitter.com/vU5poO8W2N — Irving (@IrvingPineda) April 13, 2026

El ataque ocurrió la noche del domingo 22 de febrero, en medio de actos de violencia y vandalismo registrados en varias zonas del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Valle de Chalco, los agresores actuaron con encapuchados y huyeron en motocicletas.

Testigos y videos difundidos muestran cómo los responsables irrumpieron en el negocio, gritaron amenazas como “Ya valieron, se van a morir” y arrojaron el artefacto incendiario sobre anaqueles y directamente contra el niño.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que solicitará al juez la reclasificación de la acusación contra los cuatro detenidos por estos hechos.

Entre los procesados se encuentran Miguel Ángel “N”, señalado como quien ordenó y pagó el ataque con la exigencia de “al menos un muerto”; Édgar “N”, alias “El Peluso”, de 28 años, y un adolescente de 16 años, hermanos, a quienes una vecina identificó como participantes; además de otros implicados como José Antonio “N” y Luis Antonio “N”, alias “El Negro”, vinculados por su rol en la ejecución o planeación.

Algunos familiares de los detenidos han negado su participación y alegan posibles errores en las detenciones.

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Hasta ahora, las autoridades judiciales los vincularon a proceso por delitos que incluyen homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones que ponen en peligro la vida.

Con la muerte del menor de edad la FGJEM tendrá que reclasificar los cargos, previsiblemente hacia homicidio doloso.

La tienda permaneció asegurada por las autoridades durante las primeras semanas de la investigación.

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