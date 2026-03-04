Valle de Chalco, Mex.- Cuatro personas habrían participado en el ataque a una tienda de la cadena 3B en Valle de Chalco el 22 de febrero, lo que ocasionó un incendio y lesionó a tres personas, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De esos cuatro supuestos responsables la corporación mexiquense ya detuvo a dos de ellos, incluido un menor de edad, aunque no precisó cuándo se realizaron las aprehensiones.

Una de las órdenes de captura por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa fue cumplimentada en contra de Édgar “N”, alias “Peluso”.

Lee también Caen dos atacantes de tienda de Valle de Chalco

El otro de los participantes es un menor de edad, quien ya había sido capturado y vinculado a proceso por lesiones que ponen en peligro la vida, por lo que fue trasladado al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta de Bosque de Zinacantepec donde enfrentará el proceso legal.

Según la fiscalía estatal, ese día cuatro sujetos llegaron en dos motocicletas al establecimiento ubicado en la colonia San Miguel Xico, sobre avenida Cuitláhuac.

Édgar “N” conducía una de las motos. Dos de los implicados entraron al negocio arrojaron botellas con sustancia inflamable hacia el área de cajas, prendieron fuego y huyeron.

Lee también “Nos quitaron la felicidad en segundos”, relata familiar de menor herido en incendio de tienda 3B en Valle de Chalco; niño y padre siguen graves

El incendio alcanzó a un hombre de 49 años y a su hijo de dos años, identificado como Henry, quienes realizaban compras en el momento.

Ambos sufrieron quemaduras graves: el menor presentó afectaciones en más del 70% del cuerpo y permanece en estado delicado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras el padre se recupera fuera de peligro. Un tercer hombre en situación de calle, que intervino en el rescate, también resultó lesionado.

Ese domingo 22 de febrero se registraron otros hechos de violencia por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lee también Menor herido en incendio de tienda 3B en Valle de Chalco se encuentra grave: Nadine Gasman; tiene quemaduras en 75% de su cuerpo

En varias entidades, incluido el Estado de México, se presentaron quema de vehículos, bloqueos viales y ataques a comercios, atribuidos a células del grupo criminal en respuesta al abatimiento del capo.

La fiscalía inició la carpeta por daños y lesiones, pero las indagatorias de gabinete y campo —incluidas imágenes de videovigilancia que captaron la secuencia del ataque— permitieron reclasificar los hechos como homicidio doloso en grado de tentativa, debido al riesgo mortal para el menor lesionado.

Édgar “N” fue detenido mientras tripulaba una de las motocicletas usadas en el ataque en Valle de Chalco. El otro menor de edad, también tripulaba un vehículo de dos ruedas, de acuerdo a las indagatorias ministeriales.

Hasta el momento la FGJEM no ha encontrado elementos para corroborar que los múltiples ataques violentos registrados el 22 de febrero en varios municipios de la entidad, así como en las horas posteriores, estén relacionados de manera directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Habrían sido cometidos por otros delincuentes que aprovecharon la ocasión para cometer los hechos violentos, según las investigaciones ministeriales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL