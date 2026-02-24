El niño de dos años y su padre de 49 años, quienes fueron trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, en Tlalpan, tras resultar heridos durante el incendio de una tienda 3B ubicada en el municipio de Valle de Chalco en el Estado de México, tienen quemaduras en el 75% y 8% del cuerpo, respectivamente.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman, quien advirtió que el estado de salud del menor es grave, mientras que el del padre es delicado.

“El niño y su papá están internados en el Instituto Nacional de Rehabilitación; es un niño de dos años cinco meses, tuvo una quemadura del 75% del cuerpo y está grave; su papá tuvo una quemadura del 8%, está también en el Instituto pero en situación delicada”, dijo en conferencia de prensa.

Ante la situación, Miranda, hija y hermana de las víctimas emitió un mensaje en redes sociales en el que pidió apoyo económico para cubrir los tratamientos, traslados y cuidados posteriores de sus familiares, pues afirmó que la situación de la familia “no es la mejor”.

“Mi papá y mi hermanito fueron víctimas de ese ataque tan terrible que todos ya conocen. Lo que pasó fue real, y aunque quisiéramos que fuera una pesadilla, lamentablemente no lo es, ellos están luchando por su vida. Mi hermanito… es sólo un niño, un angelito inocente que no merecía pasar por algo así”, escribió.

La noche del pasado 22 de febrero, dos hombres encapuchados ingresaron a una sucursal de tiendas 3B, localizada en la avenida Cuitláhuac, entre poniente 12 y 13, colonia Xico III, en Valle de Chalco, en donde lanzaron una bomba molotov provocando un incendio.

El momento fue captado por cámaras de seguridad.

