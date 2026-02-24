Valle de Chalco, Méx. - El niño de dos años y su padre de 49 años de edad, quienes resultaron heridos luego de que dos hombres encapuchados incendiaran una tienda de la cadena 3B en el municipio de Valle de Chalco el domingo en la noche, permanecen internados en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, de la alcaldía Tlalpan.

Miranda, hija y hermana de las víctimas, compartió los detalles de la situación en un mensaje en redes sociales.

“Mi papá y mi hermanito fueron víctimas de ese ataque tan terrible que todos ya conocen. Lo que pasó fue real, y aunque quisiéramos que fuera una pesadilla, lamentablemente no lo es, ellos están luchando por su vida. Mi hermanito… es sólo un niño, un angelito inocente que no merecía pasar por algo así”.

La familia enfrenta dificultades económicas para cubrir los tratamientos prolongados, traslados y cuidados posteriores: “Nuestra situación económica no es la mejor y los gastos médicos, tratamientos, traslados, pasajes y cuidados que vienen después son muy grandes para nosotros. Cada día en el hospital implica más gastos, y queremos poder darles todo lo necesario para que salgan adelante”, relató.

Para quienes puedan colaborar económicamente, se habilitó una cuenta en Banco Azteca con número 40 27 66 58 82 34 50 29, a nombre de Carolina Hernández Maldonado, madre y esposa de los afectados. La familia también solicita oraciones por la pronta recuperación de los pacientes y la difusión de su llamado a través de redes sociales y contactos personales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del ataque e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han presentado detenidos ni se ha establecido un motivo claro para el incendio intencional.

La noche del domingo, dos hombres encapuchados ingresaron a una sucursal de la cadena 3B en la avenida Cuitláhuac, entre poniente 12 y 13, colonia Xico III, Valle de Chalco, en donde lanzaron una bomba molotov hacia los anaqueles cercanos al área de cajas, lo que generó un incendio rápido en el local abierto al público.

Cámaras de seguridad registraron cómo los agresores, con rostros cubiertos por capuchas y cubrebocas, actuaron en segundos y escaparon sin detención inmediata.

El fuego alcanzó directamente a un hombre de 49 años y a su hijo de dos años—, quienes sufrieron quemaduras graves. Paramédicos los estabilizaron en el sitio y los trasladaron de urgencia. Inicialmente recibieron atención en el Hospital General Fernando Quiroz.

Por la gravedad de las lesiones fueron trasladaos después al centro médico de la alcaldía capitalina de Tlalpan.

