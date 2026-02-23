Toluca, Méx.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México informó que a partir del martes 24 de febrero se retoman las actividades escolares presenciales en los 125 municipios.

Con esta medida, los 14 municipios: Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla, en donde se suspendieron clases presenciales este 23 de febrero, retornan a la normalidad.

El regreso aplica para Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, privilegiando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

Lee también Cancelan tianguis de agremiados Alianza de Autotransportistas en Cuautitlán Izcalli; buscan salvaguardar a participantes

Con esta reanudación, la SECTI garantiza el derecho a la educación y a la continuidad académica de las y los estudiantes mexiquenses y exhorta a la comunidad educativa a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México.

Se puntualizó que la Secretaría mantiene coordinación permanente con las instancias de seguridad y continuará atenta al desarrollo de las actividades educativas en toda la entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov