Cuautitlán Izcalli, Méx.- Fueron suspendidas las actividades de tianguis agremiados a la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos (ACME) en Cuautitlán Izcalli, ante los acontecimientos registrados en Jalisco.
A través de un comunicado, la asociación civil informó que las medidas se aplican en todo el Estado de México y son de carácter preventivo.
Tienen como “objetivo salvaguardar la integridad física de sus agremiados, sus familias y las comunidades donde operan”, señalaron en el comunicado.
ACME reiteró su respaldo a las acciones implementadas por los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad y manifestó su disposición para colaborar en lo que contribuya a preservar el orden y la paz pública en la entidad.
La organización indicó que la suspensión es temporal y que las actividades se reanudarán una vez que las condiciones de seguridad lo permitan y así lo determinen las autoridades.
Hasta el momento, los Tianguis de Las Torres, así como el conocido como Zona de Bancos, no fueron instalados en el municipio de Izcalli, como parte de esta medida.
