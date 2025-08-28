Correos de México suspende envíos a EU por aranceles de Trump; ¿qué otras alternativas hay para enviar paquetes?

El pasado 27 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México informaron que el servicio de mensajería y paquetería suspendería temporalmente sus envíos a Estados Unidos a partir del miércoles. Conoce algunas alternativas para enviar tus paquetes.

¿Por qué se suspenderán los envíos a Estados Unidos?

De acuerdo con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), esta suspensión en los movimientos de mensajería se debe a las nuevas modificaciones regulatorias impuestas por el presidente Donald Trump en su política aduanera.

De esta forma, en un comunicado oficial el Gobierno de Estados Unidos detalló que se efectuó la suspensión del "ingreso libre de impuestos" para paquetes con mercancías que tengan un valor inferior a 800 dólares, conocida como "de minimis". Por este motivo, Correos de México suspenderá temporalmente los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos, mientras se definen los nuevos procesos operativos.

Sepomex maneja 1.5 millones de envíos diarios en los cuales se transportan cerca de 673.8 millones de piezas y al mes se envían al rededor de 56 millones de piezas postales entre correspondencia, mensajería y paquetería. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Además de México, entre la lista de países que suspenderán sus servicios de paquetería a la nación norteamericana están: Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda.

¿Qué servicios de paquetería ofrecen envíos a EU?

Entre las alternativas disponibles en México están los servicios de paqueterías como:

Estafeta

DHL

FedEx

Redpack

UPS.

Ante la expiración de la exención "de minimis" paqueterías postales de Europa pausan envíos a Estados Unidos. Foto: pexels

La paquetería Estafeta ofrece un servicio de envíos internacionales, donde puedes enviar documentos y paquetes a EU, demás de alimentos, productos, envasados, ropa, calzado, cosméticos, perfumes, tecnología, entre otras cosas, con un peso máximo de 68 kilogramos y un tiempo de entrega entre 3 a 5 días hábiles.

Por otro lado, la paquetería DHL ofrece tarifas competitivas basadas en el peso, tamaño y el destino de tus paquetes, así como de la frecuencia con que los realices, por lo que si buscas una solución rentable, puedes crear una cuenta comercial, con la que puedes acceder a diferentes opciones de servicio, desde entregas al siguiente día laborable hasta soluciones más económicas.

Así mismo, FedEx proporciona diversas opciones de servicios internacionales como "FedEx International Priority" que ofrece entregas de 1 a 3 días hábiles a las principales ciudades de EU o servicios económicos como "FedEx Ground Economy", con plazos de entrega más amplios de 2 a 7 días hábiles dentro de los estados contiguos.

Finalmente, las autoridades mexicanas mantienen un diálogo abierto con el Gobierno de Estados Unidos, así como con organismos postales internacional, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías.

