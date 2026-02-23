Las principales cadenas de autoservicio mantienen cerradas sus tiendas en Jalisco este lunes, en línea con las medidas adoptadas por bancos y otros establecimientos ante la situación registrada en la entidad.

Soriana informó que sus sucursales en el estado no operan este día y prevé reanudar actividades con normalidad a partir de este martes, si las condiciones lo permiten.

De acuerdo con información de la cadena, las siguientes tiendas en Jalisco permanecen cerradas, con estimación de que mañana retomen operaciones habituales, mientras que el resto de sus unidades en el país funciona con normalidad:

315 Rosas, en Zapopan.

324 Juárez, en Guadalajara.

330 Tránsito, en Guadalajara.

461 Sayula, Jalisco.

489 Tala, en Jalisco.

497 Tlajomulco Centro, en Tlajomulco.

598 18 de Marzo, en San Pedro Tlaquepaque.

601 Juan de la Barrera, en San Pedro Tlaquepaque.

679 Autlán, en Jalisco.

La empresa indicó que se mantiene atenta a la evolución de la situación en la entidad y que su prioridad es la seguridad de colaboradores y clientes.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Costco señaló que sus sucursales en Jalisco permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. La compañía no precisó una fecha estimada para la reapertura y recomendó a sus socios mantenerse informados por los canales oficiales.

En un comunicado, el grupo La Comer mencionó que ajustará los horarios de operación en tiendas ubicadas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, Léon, Irapuato, Guanajuato, Morelia y Uruapan, el cual será de 8 de la mañana a 7 de la tarde.

Femsa reporta 200 incidentes en tiendas Oxxo

Fomento Económico Mexicano (Femsa) registró más de 200 incidentes en sus tiendas y estaciones de servicio, principalmente de su cadena Oxxo, derivados de los hechos de violencia ocurridos este domingo durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de su área de comunicación corporativa, Femsa señaló que su prioridad es la integridad de sus colaboradores y clientes. Detalló que los incidentes están siendo atendidos en coordinación estrecha y permanente con autoridades estatales y federales.

“Hemos registrado más de 200 incidentes en nuestras tiendas y estaciones, los cuales estamos atendiendo en coordinación estrecha y permanente con autoridades estatales y federales. Ningún cliente resultó lesionado por dichos incidentes, y los colaboradores que se vieron afectados están siendo atendidos”, dijo la empresa, propietaria de la cadena de tiendas Oxxo.

Ante el contexto de violencia, la firma realizó cierres preventivos en diversos estados del país durante la jornada del domingo.

Este lunes comenzó la reapertura en la mayoría de las unidades, conforme las condiciones de seguridad lo permiten, y mantiene un monitoreo constante de la situación.

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores, clientes y de las comunidades donde opera.

