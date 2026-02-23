Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Trump: México debe “incrementar esfuerzos contra los cárteles y las drogas”; "El Mencho" amenazaba la seguridad nacional

Trump: México debe “incrementar esfuerzos contra los cárteles y las drogas”; "El Mencho" amenazaba la seguridad nacional

Encuesta: Morena mantiene ventaja en intención de voto para 2027

Encuesta: Morena mantiene ventaja en intención de voto para 2027

Muere ciclista en inmediaciones de CU; se desvaneció al bajar de su bicicleta, reporta la UNAM

Muere ciclista en inmediaciones de CU; se desvaneció al bajar de su bicicleta, reporta la UNAM

La mañanera de Sheinbaum, 23 de febrero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 23 de febrero, minuto a minuto

Las principales mantienen cerradas sus tiendas en este lunes, en línea con las medidas adoptadas por bancos y otros establecimientos ante la situación registrada en la entidad.

informó que sus sucursales en el estado no operan este día y prevé reanudar actividades con normalidad a partir de este martes, si las condiciones lo permiten.

De acuerdo con información de la cadena, las siguientes tiendas en Jalisco permanecen cerradas, con estimación de que mañana retomen operaciones habituales, mientras que el resto de sus unidades en el país funciona con normalidad:

Lee también

  • 315 Rosas, en Zapopan.
  • 324 Juárez, en Guadalajara.
  • 330 Tránsito, en Guadalajara.
  • 461 Sayula, Jalisco.
  • 489 Tala, en Jalisco.
  • 497 Tlajomulco Centro, en Tlajomulco.
  • 598 18 de Marzo, en San Pedro Tlaquepaque.
  • 601 Juan de la Barrera, en San Pedro Tlaquepaque.
  • 679 Autlán, en Jalisco.

La empresa indicó que se mantiene atenta a la evolución de la situación en la entidad y que su prioridad es la seguridad de colaboradores y clientes.

Lee también

Por su parte, a través de sus redes sociales, señaló que sus sucursales en Jalisco permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. La compañía no precisó una fecha estimada para la reapertura y recomendó a sus socios mantenerse informados por los canales oficiales.

En un comunicado, el grupo mencionó que ajustará los horarios de operación en tiendas ubicadas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, Léon, Irapuato, Guanajuato, Morelia y Uruapan, el cual será de 8 de la mañana a 7 de la tarde.

Femsa reporta 200 incidentes en tiendas Oxxo

(Femsa) registró más de 200 incidentes en sus tiendas y estaciones de servicio, principalmente de su cadena , derivados de los hechos de violencia ocurridos este domingo durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Lee también

A través de su área de comunicación corporativa, Femsa señaló que su prioridad es la integridad de sus colaboradores y clientes. Detalló que los incidentes están siendo atendidos en coordinación estrecha y permanente con autoridades estatales y federales.

“Hemos registrado más de 200 incidentes en nuestras tiendas y estaciones, los cuales estamos atendiendo en coordinación estrecha y permanente con autoridades estatales y federales. Ningún cliente resultó lesionado por dichos incidentes, y los colaboradores que se vieron afectados están siendo atendidos”, dijo la empresa, propietaria de la cadena de tiendas Oxxo.

Ante el contexto de violencia, la firma realizó cierres preventivos en diversos estados del país durante la jornada del domingo.

Lee también

Este lunes comenzó la reapertura en la mayoría de las unidades, conforme las condiciones de seguridad lo permiten, y mantiene un monitoreo constante de la situación.

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores, clientes y de las comunidades donde opera.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses