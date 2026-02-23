Más Información

¿Qué es el “Hobby Dogging”, nueva tendencia viral que está causando revuelo en redes?; aquí te lo decimos

¿Qué es el “Hobby Dogging”, nueva tendencia viral que está causando revuelo en redes?; aquí te lo decimos

Muerte de “El Mencho” y caos en México; Costco se vuelve tendencia por los memes más ingeniosos

Muerte de “El Mencho” y caos en México; Costco se vuelve tendencia por los memes más ingeniosos

Chumel Torres fija postura tras mensaje de Trevilla por muerte de “El Mencho”; “máximo respetote”, dice

Chumel Torres fija postura tras mensaje de Trevilla por muerte de “El Mencho”; “máximo respetote”, dice

Muerte de “El Mencho”; líder del CJNG protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México

Muerte de “El Mencho”; líder del CJNG protagoniza los cartones de la prensa nacional tras bloqueos en México

"En Tapalpa lo cazaron"; surgen corridos sobre muerte de "El Mencho", líder del CJNG, en Jalisco

"En Tapalpa lo cazaron"; surgen corridos sobre muerte de "El Mencho", líder del CJNG, en Jalisco

La mañana del domingo 22 de febrero se confirmó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias , fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Especial
Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Especial

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención también fallecieron al menos cuatro integrantes del CJNG y tres más resultaron heridos; sin embargo, murieron durante su traslado a la Ciudad de México. Entre las personas abatidas se encontraba el líder de la organización criminal.

Lee también:

Bloqueos y quema de vehículos en varios estados

Horas después del operativo, se registraron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintas entidades. Los reportes incluyeron afectaciones en Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En redes sociales circularon videos sobre la quema de unidades y ataques a establecimientos. Entre los materiales difundidos destacó un incendio en Costco Puerto Vallarta, presuntamente relacionado con grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes

Tras los hechos, la cadena Costco se colocó entre las principales tendencias en redes sociales.

Usuarios en Estados Unidos y en otros países difundieron fragmentos de las grabaciones y expresaron dudas sobre el alcance de lo ocurrido. Algunos cuestionaron cómo una organización criminal puede generar reacciones coordinadas después de un operativo de seguridad; otros plantearon qué relación existe entre la muerte de “El Mencho” y la quema de establecimientos comerciales.

También hubo quienes reaccionaron con humor y compartieron memes en X (antes Twitter) en torno a lo sucedido en Jalisco y al incendio en Costco Puerto Vallarta.

A continuación te dejamos algunas imágenes.

Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla
Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]