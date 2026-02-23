Muerte de “El Mencho” y caos en México; Costco se vuelve tendencia por los memes más ingeniosos

La mañana del domingo 22 de febrero se confirmó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: Especial

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención también fallecieron al menos cuatro integrantes del CJNG y tres más resultaron heridos; sin embargo, murieron durante su traslado a la Ciudad de México. Entre las personas abatidas se encontraba el líder de la organización criminal.

Bloqueos y quema de vehículos en varios estados

Horas después del operativo, se registraron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintas entidades. Los reportes incluyeron afectaciones en Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En redes sociales circularon videos sobre la quema de unidades y ataques a establecimientos. Entre los materiales difundidos destacó un incendio en Costco Puerto Vallarta, presuntamente relacionado con grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes

Tras los hechos, la cadena Costco se colocó entre las principales tendencias en redes sociales.

Usuarios en Estados Unidos y en otros países difundieron fragmentos de las grabaciones y expresaron dudas sobre el alcance de lo ocurrido. Algunos cuestionaron cómo una organización criminal puede generar reacciones coordinadas después de un operativo de seguridad; otros plantearon qué relación existe entre la muerte de “El Mencho” y la quema de establecimientos comerciales.

También hubo quienes reaccionaron con humor y compartieron memes en X (antes Twitter) en torno a lo sucedido en Jalisco y al incendio en Costco Puerto Vallarta.

A continuación te dejamos algunas imágenes.

Incendio en Costco Puerto Vallarta desata ola de memes. Foto: Captura de pantalla

