Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Sedena abate a “El Mencho”; duró una década prófugo

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

CJNG, presente en todo México y 40 países

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

Encuesta: Morena mantiene ventaja en intención de voto para 2027

La mañanera de Sheinbaum, 23 de febrero, minuto a minuto

Durante la mañana del domingo 22 de febrero, autoridades mexicanas confirmaron la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , “El Mencho”, durante un operativo de seguridad llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco.

En la operación, al menos cuatro integrantes del CJNG murieron y tres resultaron heridos de gravedad; sin embargo, perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba “”.

Además, durante todo el día, en varios estados de la república se registraron y quema de vehículos, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

Este suceso recorrió todo el mundo, por lo que realizó una recopilación de las portadas internacionales que cubrieron el tema.

El País

El periódico español, El País mencionó que “El Mencho” fue abatido durante un tras décadas burlando la justicia mientras estuvo décadas protegido por huestes criminales.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla
Los Angeles Times

El medio, Los Angeles Times revela que durante un “El Mencho” fue herido y trasladado a la Ciudad de México, donde falleció.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla
The Washington Post

En la portada de The Washington Post, tienen una imagen de lo que sucedió el domingo 22 de febrero con un pie de foto que menciona que el mató a un jefe de un cártel durante una operación.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla
La Nación

El periódico La Nación mencionó que, durante una operación de gobierno de , se desató una violenta represalia coordinada por otros cárteles donde abatieron a “El Mencho”.

Además, mencionaron los bloqueos carreteros en varios estados, así como la cancelación dea raíz de la violencia desatada.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla
El Clarín

En la portada de El Clarín detalla que el ejército mexicano eliminó a un jefe narco, lo que provocó una “furiosa” reacción de los . Además, menciona la recompensa de 15 millones de dólares que tenía “El Mencho” por su captura.

También hace mención de que en Guadalajara se disputarán cuatro partidos del.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla
