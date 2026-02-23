Durante la mañana del domingo 22 de febrero, autoridades mexicanas confirmaron la muerte del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo de seguridad llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco.

En la operación, al menos cuatro integrantes del CJNG murieron y tres resultaron heridos de gravedad; sin embargo, perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba “El Mencho”.

Además, durante todo el día, en varios estados de la república se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos, principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

Este suceso recorrió todo el mundo, por lo que EL UNIVERSAL realizó una recopilación de las portadas internacionales que cubrieron el tema.

El País

El periódico español, El País mencionó que “El Mencho” fue abatido durante un operativo en Jalisco tras décadas burlando la justicia mientras estuvo décadas protegido por huestes criminales.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla

Los Angeles Times

El medio, Los Angeles Times revela que durante un operativo militar “El Mencho” fue herido y trasladado a la Ciudad de México, donde falleció.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla

The Washington Post

En la portada de The Washington Post, tienen una imagen de lo que sucedió el domingo 22 de febrero con un pie de foto que menciona que el ejército mexicano mató a un jefe de un cártel durante una operación.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla

La Nación

El periódico La Nación mencionó que, durante una operación de gobierno de Claudia Sheinbaum, se desató una violenta represalia coordinada por otros cárteles donde abatieron a “El Mencho”.

Además, mencionaron los bloqueos carreteros en varios estados, así como la cancelación de vuelos a raíz de la violencia desatada.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla

El Clarín

En la portada de El Clarín detalla que el ejército mexicano eliminó a un jefe narco, lo que provocó una “furiosa” reacción de los cárteles. Además, menciona la recompensa de 15 millones de dólares que tenía “El Mencho” por su captura.

También hace mención de que en Guadalajara se disputarán cuatro partidos del Mundial de Futbol.

Muerte de "El Mencho". Foto: Captura de pantalla

