La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció este miércoles una medida inédita: el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, debido a la presencia de drones de un cartel mexicano.

El espacio aéreo fue reabierto solo unas horas después de anunciar un cierre de 10 días que hubiera suspendido todos los vuelos hacia y desde el aeropuerto. Sin embargo, encendió las alertas y dejó clara la preocupación que existe en el gobierno de Estados Unidos por el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos.

"Es solo cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden sean blanco de ataques en la región fronteriza", dijo Steven Willoughby, subdirector del programa contra drones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante una comparecencia ante el Senado, en julio pasado.

Aseguró que casi todos los días los cárteles utilizan drones para intentar introducir drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México y vigilar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Según su testimonio, en los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur, la mayoría de ellos volando a altas horas de la noche.

El DHS ha afirmado que los agentes han incautado miles de kilos de metanfetamina, fentanilo y otras drogas que los cárteles han intentado introducir a través de la frontera mediante drones en los últimos años.

Los cárteles mexicanos llevan mucho tiempo utilizando drones para traficar con drogas, controlar los cruces de migrantes a lo largo de la frontera y librar guerras con cárteles rivales y autoridades.

México emitió por primera vez una alerta internacional sobre el uso de aeronaves teledirigidas en 2010, y esta práctica no ha dejado de expandirse. A menudo se trata de drones comerciales modificados, que ofrecen a los cárteles la ventaja de llevar a cabo sus actividades ilegales de forma sutil, sin arriesgar sus propios cuellos como lo hacían en el pasado.

Entre 2012 y 2014, las autoridades estadounidenses detectaron 150 aeronaves teledirigidas cruzando la frontera con México. Una década más tarde, en 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectó 10 mil incursiones de drones solo en la zona del valle del Río Grande, según un informe de 2025.

Este informe también indicaba que, más recientemente, los cárteles mexicanos parecen inclinarse por el contrabando de fentanilo en drones, que pueden transportar hasta 100 kilogramos (220 libras) de carga.

El presidente Donald Trump ha advertido en varias ocasiones desde que inició su segundo mandato que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de "narcoterroristas" en cualquier país al sur de la frontera.

"Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver y contemplar lo que ha pasado en ese país", declaró recientemente la cadena Fox News.

