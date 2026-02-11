La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no tiene información que confirme el uso de drones por parte de cárteles en la frontera con Estados Unidos, luego del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, ante reportes sobre presuntas actividades ilícitas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria fue enfática al señalar que hasta el momento no existen datos que respalden esa versión.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, afirmó.

Lee también Cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, fue por drones de cárteles mexicanos; penetraron el espacio aéreo de EU

Ante la pregunta de si el Gabinete de Seguridad investiga el caso, Sheinbaum indicó que, en caso de que autoridades estadounidenses como la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tengan información, esta puede ser compartida con el Gobierno mexicano.

“Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues pueden preguntarle al gobierno de México”, expresó.

Cuestionada sobre si considera que el hecho pudo haber ocurrido, la Presidenta llamó a evitar especulaciones y reiteró la importancia de la coordinación bilateral.

“Pues no hay que especular. Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente”, sostuvo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr