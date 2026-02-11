Luego de que EL UNIVERSAL publicó que el Tren Interoceánico informó que no encontró ningún registro de informe de mantenimiento o supervisión de la Línea Z del tren, el cual descarriló en diciembre pasado con saldo de 14 personas muertas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que “no se encuentra problema en la vía” y fue por el aumento de velocidad.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que no se puede dar información porque hay una investigación penal, pero cuando finalice habrá transparencia.

“Va a venir el informe de la Agencia de Transporte Ferroviario, no se encuentra- les puedo adelantar-, pues problemas en la vía. El problema que se encontró, esencialmente, pues es en el aumento de velocidad del tren que tuvo el accidente.

“De todas maneras, para la tranquilidad de todos los que van a usar- una vez que se reanude el servicio del Tren Interoceánico-, vamos a tener un análisis de una entidad internacional que se dedica a certificar los trenes, ellos nos van a hacer una serie de recomendaciones y vamos a tomar todas las recomendaciones que se hagan para garantizar la seguridad de la vía”, dijo.

Como lo comentó ayer el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, la Mandataria federal explicó que dado que está una investigación penal por el fallecimiento de las personas, “no se puede dar la información”.

“Eso está establecido en las leyes, mientras está en investigación, no se puede dar la información. Una vez que esté toda la información, que se termina la investigación, se dará toda la información sin problema”, aseguró Sheinbaum Pardo.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., nombre formal del Tren Interoceánico, detalló que tanto la Dirección de Operaciones como la Dirección de Infraestructura afirmaron que luego de realizar una “búsqueda exhaustiva y minuciosa” en sus archivos físicos y electrónicos no encontraron ningún informe de algún mantenimiento a esa línea desde que fue inaugurada en diciembre de 2023.

