El Tren Interoceánico reservó por cinco años, es decir hasta 2031, la información técnica de los vagones del convoy de la Línea Z Salina Cruz-Coatzacoalcos y toda copia de los reportes que tuvo con el centro de mando tras el descarrilamiento del 28 de diciembre, al considerar que es información de seguridad nacional y compromete la continuidad operativa.

En respuesta a solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL, el Comité de Transparencia del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec justificó no entregar esta información, al afirmar que al hacerla pública se podría incrementar el riesgo de un posible sabotaje, robo de piezas y planeación de actos ilícitos.

El 28 de diciembre, el tren de la Línea Z se descarriló en su paso por la comunidad de Nizanda, Oaxaca, en donde fallecieron 14 personas y hubo cerca de un centenar de heridos.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirma que hubo exceso de velocidad y anunció órdenes de aprehensión contra tres trabajadores que conducían el tren, quienes no tenían licencia vigente.

El dictamen en materia de seguridad industrial firmado por un perito concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento del servicio ferroviario.

Riesgos

En la solicitud de información 34001310000226, la empresa argumentó que la divulgación de modelos exactos por unidad, origen, manuales/fichas por especificaciones e identificadores puede incrementar el riesgo de un posible sabotaje, robo de piezas y planeación de actos ilícitos que pudieran comprometer la operación de una infraestructura declarada como estratégica.

Dicho riesgo es identificable porque se relaciona directamente con el equipo y la operación del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, declarado de seguridad nacional por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2023.

Reconoció que si bien existe un interés público legítimo en conocer el estado y las características generales del material rodante usado en el tren, “la entrega a nivel de detalle técnico e identificadores aporta una utilidad marginal frente al objetivo de rendición de cuentas, pero eleva de forma sustantiva el riesgo a la seguridad y continuidad operativa del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”.

Podría afectar investigaciones

En cuanto a la copia de las comunicaciones que tuvo el centro de mando de todos los reportes tras el descarrilamiento, el Comité de Transparencia de Ferrocarril del Istmo lo reservó por cinco años, al argumentar que la información se encuentra contenida en la carpeta de investigación FED/FEIL/FEILC-OAX/ 000005/2026 de la FGR y que difundirla podría afectar el debido proceso y vulnerar actuaciones y determinaciones no concluidas.

“Su divulgación podría obstruir la prevención o persecución de los delitos [por ejemplo, revelar líneas de investigación, versiones preliminares, identidades y actuaciones], también supuesto de reserva; se podría afectar el debido proceso y/o vulnerar actuaciones y determinaciones no concluidas”, destacó.

El comité reconoció que existe un interés público en conocer información sobre el accidente; sin embargo, justificó que “entregar copias íntegras de comunicaciones operativas y reportes asociados a una investigación penal activa puede comprometer el esclarecimiento de los hechos y la eficiencia de la acción ministerial, lo que representa un daño mayor que el beneficio de difundir el contenido textual/sonoro completo en este momento.

“Se fija un plazo inicial de reserva de cinco años contados a partir de la fecha de la presente acta, con fundamento en que la información reservada puede permanecer como tal hasta por dicho periodo; y se establece revisión en caso de que se extingan las causas o bien para valorar desclasificación anticipada conforme proceda.

“Se clasifica como INFORMACIÓN RESERVADA la información relativa a las comunicaciones que se tuvo con el centro de mando de todos los reportes del accidente que cubría el recorrido Salina Cruz-Coatzacoalcos el 28 de diciembre de 2025 por acreditar la prueba de daño”, puntualizó la empresa.