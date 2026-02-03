EL UNIVERSAL cumple 110 años en este 2026 y renueva el diseño de su edición en papel con una presentación visual más limpia y dinámica, que conserva nuestra identidad y al mismo tiempo refresca los espacios para ofrecer una navegación más ágil a nuestros lectores.

Como ha sido en los 56 años que me ha tocado estar al frente de esta casa editorial, el Gran Diario de México consolida su presencia en la tradicional edición impresa y ahora lo hace con la mirada puesta en la diversificación de formatos digitales. El papel sigue siendo el corazón de EL UNIVERSAL y parte central de nuestro modelo empresarial. Con espíritu joven y experiencia de 110 años, estrenamos hoy esta imagen renovada y el mismo rigor y excelencia de nuestros contenidos periodísticos.

