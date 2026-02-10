Más Información

El almirante , titular de la Secretaría de Marina (Semar), aseguró que no se está negando la información del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas fallecidas.

Esto, luego de que reveló que el reservó por cinco años, hasta 2031, la información técnica de los vagones del convoy de la Línea Z Salina Cruz-Coatzacoalcos y toda copia de los reportes que tuvo con el centro de mando tras el descarrilamiento del 28 de diciembre, al considerar que es información de seguridad nacional y compromete la continuidad operativa.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 10 de febrero en Palacio Nacional, el secretario de Marina justificó que “simplemente por ley” no se puede dar la información porque está en una carpeta de investigación.

“Ha habido varias solicitudes de información, para saber incluso las grabaciones que se tuvieron durante los recorridos de los trenes. Esa información no se está negando de facto, simplemente porque está en una , la ley no nos permite proporcionarlas.

“En cuanto termine la investigación, esa investigación va a ser pública porque no nos afecta que se conozca”, dijo Morales Ángeles.

“Simplemente, por ley, no la podemos dar porque está en una carpeta de investigación”, agregó.

mahc/apr

