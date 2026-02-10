La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que hubiera tenido un encuentro agendado con legisladores de Estados Unidos, luego de que el congresista republicano, Carlos Antonio Giménez, acusó a la titular del Ejecutivo federal de haber cancelado reuniones con la delegación estadounidense.

“Yo nunca lo confirmé, no estaba en mi agenda”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 10 de febrero en Palacio Nacional. La presidenta comentó que en estos casos, quien los recibe es la Secretaría de Relaciones Exteriores, además, agregó, ella tenía “otros temas”.

“Nunca cancelé la reunión con los legisladores, he recibido a otros legisladores y en este caso, pues teníamos otros temas en la agenda también muy importantes. Y tomamos la decisión de que los recibiera la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo.

“Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum canceló las reuniones con la delegación de Estados Unidos, fue para mí un honor reunirme con el embajador Ronald Johnson y los valientes marines estadounidenses que sirven ahí con orgullo”, escribió Gimenez en sus redes sociales.

La embajada de México en Estados Unidos respondió al republicano que “los compromisos diplomáticos solo se confirman una vez que los horarios se acuerdan mutuamente a través de los canales oficiales” y “como ese proceso no se completó, no hubo reunión que cancelar”, dijo la embajada mexicana.

