Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que del 16 al 22 de febrero se abrirá el registro para recibir la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar.

Requisitos, horario y fechas para inscripción a Pensión del Bienestar

En conferencia de prensa matutina, la secretaria indicó que para los registros para ambas pensiones se deberá llevar una identificación oficial vigente, copia de la CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

"El próximo 16 de febrero y hasta el día 22 estará abierto el registro para la pensión de Adulto Mayor y de la Pensión Mujeres Bienestar. Los módulos estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde", explicó.

En Palacio Nacional, Ariadna Montiel indicó que si por algún motivo algún adulto mayor no puede realizar el registro de manera personal, se puede solicitar una visita domiciliaria en la página: https://www.gob.mx/bienestar.

"Para quienes por alguna dificultad, ya sea de salud o de otra circunstancia, no puedo acudir a su registro. Llaman a la línea de Bienestar y nosotros vamos a su casa a realizar este registro a las personas que están enfermas postradas, si alguien tuvo un accidente y no se puede ir a registrar y ya le toca su registro, hacemos la atención a domicilio", explicó.

Calendario para registro de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Detalló que el lunes 16 de febrero, se registrará a las y los adultos mayores cuyo primer apellido inicie con las letras A, B y C; para el martes será la D, E, F, G, H; el miércoles será para las letras I, J, K, L, M; mientras que el jueves 19 de febrero se podrán registrar las y los adultos mayores que su primer apellido inicie con las letras N, Ñ, O, P, E, R; el viernes será para las letras S, T, U, V, W, X, Y, y Z.

El sábado 21 y domingo 22 de febrero será para todas las letras.

Bienestar anuncia pago del programa Sembrando Vida

Ariadna Montiel también informó que mañana martes saldrá el pago del mes de enero del programa Sembrando Vida para 420 mil sembradores y sembradoras, quienes recibe cada uno recibe 6 mil 450 pesos de apoyo mensual por su trabajo y la inversión será de 2 mil 923 millones de pesos.

