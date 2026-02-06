Más Información

VIDEO: Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos guindas tras captura de alcalde; se los puso como condición para dar servicio

En suspenso, nombramiento de alcalde sustituto de Tequila tras captura de Diego Rivera y otros funcionarios; "prácticamente no hay nadie"

Dictan prisión preventiva a Diego Rivera, alcalde de Tequila; es acusado de secuestrar y torturar a dos morenistas

FGR localiza el cuerpo de una persona con características de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; inicia identificación

Vinculan a proceso a elemento de Guardia Nacional que atropelló a motociclistas en Ecatepec; seguirá proceso en libertad condicional

Descartan modificar esquema actual de plurinominales en reforma electoral; Segob, PT y Verde realizan acuerdo

, titular de la Secretaría de Bienestar, declaró que ante el contexto internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "se alza en alto en defensa de la soberanía, por eso es nuestro orgullo".

Durante la entrega de , Montiel Reyes declaró que "nuestra Presidenta todos los días lucha por el bienestar de nuestro pueblo".

La secretaria de Bienestar reconoció que "llegamos todas" y recordó que se destina un billón de pesos este año para los programas de Bienestar.

Destacó que Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de las mexicanas y actualmente tres millones de mujeres mayores de 60 años ya cuentan son su pensión bimestral.

