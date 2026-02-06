Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, declaró que ante el contexto internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "se alza en alto en defensa de la soberanía, por eso es nuestro orgullo".

Durante la entrega de Programas de Bienestar, Montiel Reyes declaró que "nuestra Presidenta todos los días lucha por el bienestar de nuestro pueblo".

La secretaria de Bienestar reconoció que "llegamos todas" y recordó que se destina un billón de pesos este año para los programas de Bienestar.

Destacó que Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de las mexicanas y actualmente tres millones de mujeres mayores de 60 años ya cuentan son su pensión bimestral.

