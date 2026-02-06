El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) presentó un punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud (Ssa) un informe sobre el cumplimiento de la regulación y farmacovigilancia de los medicamentos utilizados en las llamadas “Farmacias del Bienestar”.

“Esta revisión debe ser efectiva, sistemática y basada en evidencia, abarcando no solo la Ley General de Salud, sino también el Reglamento de Insumos para la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables y los procedimientos administrativos de Cofepris”, señala el documento.

Entre las normas que solicitó revisar, se encuentran: NOM-072-SSA1-2012 sobre etiquetado de medicamentos y medicamentos herbarios; NOM-073-SSA1-2005 sobre estabilidad de medicamentos; NOM-164-SSA1-2015 sobre buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Así como la NOM-177-SSA1-2013 sobre pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable; y la NOM-220-SSA1-2016 sobre instalación y operación de la farmacovigilancia.

De acuerdo con el documento presentado por el legislador priista, los puntos de distribución deben cumplir con la normatividad que garantizar la estabilidad y la farmacovigilancia de medicamentos.

Por ejemplo, la NOM-073-SSA1-2005 tiene la finalidad de proporcionar evidencia documentada de cómo la calidad de un fármaco o medicamento varía con el tiempo bajo la influencia de factores ambientales como la temperatura, humedad o luz, para garantizar que mantengan sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad durante su vida útil.

Y la NOM-220-SSA1-2016 regula la seguridad de los medicamentos y vacunas basándose en la relación beneficio/riesgo.

