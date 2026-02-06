Más Información
Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas
Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles
Secretaría de Salud asegura que dispone de más de 23 millones de vacunas contra sarampión; hay suficientes para la población
Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura
UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) presentó un punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud (Ssa) un informe sobre el cumplimiento de la regulación y farmacovigilancia de los medicamentos utilizados en las llamadas “Farmacias del Bienestar”.
“Esta revisión debe ser efectiva, sistemática y basada en evidencia, abarcando no solo la Ley General de Salud, sino también el Reglamento de Insumos para la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables y los procedimientos administrativos de Cofepris”, señala el documento.
Entre las normas que solicitó revisar, se encuentran: NOM-072-SSA1-2012 sobre etiquetado de medicamentos y medicamentos herbarios; NOM-073-SSA1-2005 sobre estabilidad de medicamentos; NOM-164-SSA1-2015 sobre buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
Lee también Con vacunas, México atiende casos de sarampión: Sheinbaum; prepara un programa más amplio de participación
Así como la NOM-177-SSA1-2013 sobre pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable; y la NOM-220-SSA1-2016 sobre instalación y operación de la farmacovigilancia.
De acuerdo con el documento presentado por el legislador priista, los puntos de distribución deben cumplir con la normatividad que garantizar la estabilidad y la farmacovigilancia de medicamentos.
Por ejemplo, la NOM-073-SSA1-2005 tiene la finalidad de proporcionar evidencia documentada de cómo la calidad de un fármaco o medicamento varía con el tiempo bajo la influencia de factores ambientales como la temperatura, humedad o luz, para garantizar que mantengan sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad durante su vida útil.
Y la NOM-220-SSA1-2016 regula la seguridad de los medicamentos y vacunas basándose en la relación beneficio/riesgo.
Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]