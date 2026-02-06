En su visita a Michoacán este viernes 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances de la modernización de la autopista Siglo XXI, en el municipio de Escalante.

Sheinbaum Pardo revisó los 47 kilómetros de esta autopista, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan con inversión de mil 792 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum Pardo supervisa autopista Siglo XXI en Escalante, Michoacán. Foto: tomada de X @Claudiashein

"Subí para saludar a trabajadores que colaban un muro. Las y los obreros de la construcción mexicanos son los mejores del mundo", expresó al compartir una foto desde un andamio.

Este día, la titular del Ejecutivo federal realizó su mañanera en Morelia, donde presentó avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

