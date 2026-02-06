Más Información

Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas

Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles

Secretaría de Salud asegura que dispone de más de 23 millones de vacunas contra sarampión; hay suficientes para la población

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

En su visita a este viernes 6 de febrero, la presidenta supervisó los avances de la modernización de la autopista Siglo XXI, en el municipio de Escalante.

Sheinbaum Pardo revisó los 47 kilómetros de esta autopista, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan con inversión de mil 792 millones de pesos.

Claudia Sheinbaum Pardo supervisa autopista Siglo XXI en Escalante, Michoacán. Foto: tomada de X @Claudiashein
"Subí para saludar a trabajadores que colaban un muro. Las y los obreros de la construcción mexicanos son los mejores del mundo", expresó al compartir una foto desde un andamio.

Este día, la titular del Ejecutivo federal realizó su mañanera en Morelia, donde presentó avances del .

Claudia Sheinbaum Pardo supervisa autopista Siglo XXI en Escalante, Michoacán. Foto: tomada de X @Claudiashein
