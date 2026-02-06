Más Información
Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas
Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles
Secretaría de Salud asegura que dispone de más de 23 millones de vacunas contra sarampión; hay suficientes para la población
Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura
UNAM, IMSS e IPN crean metodología para detectar más rápido y preciso el virus SARS-CoV-2; así funciona el proyecto
En su visita a Michoacán este viernes 6 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances de la modernización de la autopista Siglo XXI, en el municipio de Escalante.
Sheinbaum Pardo revisó los 47 kilómetros de esta autopista, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan con inversión de mil 792 millones de pesos.
"Subí para saludar a trabajadores que colaban un muro. Las y los obreros de la construcción mexicanos son los mejores del mundo", expresó al compartir una foto desde un andamio.
Este día, la titular del Ejecutivo federal realizó su mañanera en Morelia, donde presentó avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas
