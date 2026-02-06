Citlalli Hernández Mora anunció que la Secretaría de las Mujeres está trabajando en una estrategia nacional para abordar tres problemáticas: el embarazo adolescente, la violencia sexual en contra de niñas y las uniones forzadas, especialmente en 57 municipios del sur del país.

“La idea es iniciar a partir de abril con una intervención y participación que nos ayude a combatir esas problemáticas vinculado con el sector salud, con las fiscalías, con las escuelas y en las comunidades a través también de los Centros Libres. A partir de abril estaríamos ya destinando un recurso para tener algunas promotoras en territorio en las zonas donde ubicamos más esta problemática”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, explicó que iniciarán en comunidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pidió esperar a las próximas semanas para dar a conocer la estrategia en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lee también Mutilación genital, un crimen con 230 millones de mujeres y niñas entre sus víctimas; amenaza a otros 4.5 millones de menores

El 1 de febrero pasado, EL UNIVERSAL publicó que a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019 y es sancionado en el Código Penal Federal desde 2023, 25 entidades siguen sin tipificar como delito la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.

Sobre el número de sujetos detenidos por agredir sexualmente a niñas y provocar embarazos, la Jefa del Ejecutivo solicitó las cifras a Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr