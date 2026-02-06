Más Información

Citlalli Hernández Mora anunció que la está trabajando en una estrategia nacional para abordar tres problemáticas: el embarazo adolescente, la en contra de niñas y las uniones forzadas, especialmente en 57 municipios del sur del país.

“La idea es iniciar a partir de abril con una intervención y participación que nos ayude a combatir esas problemáticas vinculado con el sector salud, con las fiscalías, con las escuelas y en las comunidades a través también de los . A partir de abril estaríamos ya destinando un recurso para tener algunas promotoras en territorio en las zonas donde ubicamos más esta problemática”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, explicó que iniciarán en comunidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pidió esperar a las próximas semanas para dar a conocer la estrategia en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El 1 de febrero pasado,publicó que a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en México desde 2019 y es sancionado en el Código Penal Federal desde 2023, 25 entidades siguen sin tipificar como delito la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.

Sobre el número de sujetos detenidos por agredir sexualmente a niñas y provocar embarazos, la Jefa del Ejecutivo solicitó las cifras a Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

