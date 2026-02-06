Más Información

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Harfuch destaca captura de más de 60 objetivos por Operativo Enjambre en Michoacán; hay presencia de más de 15 mil elementos

Harfuch destaca captura de más de 60 objetivos por Operativo Enjambre en Michoacán; hay presencia de más de 15 mil elementos

ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos

ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos

Reforma electoral está en la redacción final, dice Sheinbaum; se compromete a entregarla en febrero

Reforma electoral está en la redacción final, dice Sheinbaum; se compromete a entregarla en febrero

García Harfuch alista encuentro con alcaldesa Grecia Quiroz; revisarán avances del caso de Carlos Manzo

García Harfuch alista encuentro con alcaldesa Grecia Quiroz; revisarán avances del caso de Carlos Manzo

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Los otros lujos del Congreso; el intento de spa y los bares en San Lázaro

Publican fichas de búsqueda de cuatro turistas privados de la libertad en playa de Mazatlán; son originarios del Edomex

Publican fichas de búsqueda de cuatro turistas privados de la libertad en playa de Mazatlán; son originarios del Edomex

Capturan a "El Pollo" en Venustiano Carranza; estaría relacionado con el despojo de inmuebles

Capturan a "El Pollo" en Venustiano Carranza; estaría relacionado con el despojo de inmuebles

Ginebra.- Más de 230 millones de y niñas viven las consecuencias de haber sido sometidas a mutilación genital, una violación de los derechos humanos que amenaza a otros 4.5 millones de niñas, alertan este viernes agencias de en el día mundial contra ésta práctica.

"No puede justificarse bajo ninguna circunstancia, compromete su salud física y mental y puede provocar complicaciones graves y de por vida", recordaron en un comunicado conjunto los responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), ONU Mujeres y otras agencias, en el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.

También subrayaron que los costes de tratamiento de las víctimas se estiman en alrededor de 1.400 millones de dólares estadounidenses (1.185 millones de euros) cada año.

Lee también

Esta práctica contraria a los derechos humanos todavía afecta a un importante porcentaje de mujeres en países africanos como Somalia, Sudán, Egipto, Etiopía, Guinea, Kenia, Nigeria o Chad, y también algunos de Asia como Yemen, Indonesia o Irak. Foto: UNICEF
Esta práctica contraria a los derechos humanos todavía afecta a un importante porcentaje de mujeres en países africanos como Somalia, Sudán, Egipto, Etiopía, Guinea, Kenia, Nigeria o Chad, y también algunos de Asia como Yemen, Indonesia o Irak. Foto: UNICEF

Naciones Unidas subraya que décadas de activismo contra esta práctica están dando su fruto, y por ejemplo en los países donde aún es prevalente, dos tercios de sus poblaciones ya apoyan su eliminación, una meta incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

Sin embargo, años de avances corren peligro debido a focos de oposición "agravada por argumentos peligrosos que sostienen que es aceptable cuando la practican médicos o personal sanitario", alertan las agencias de la ONU.

Lee también

Sin una financiación adecuada, los programas locales están amenazados, "lo que pondría a millones de niñas más en riesgo", advierten, y señalan que es necesario amplificar los mensajes de prevención, implicando para ello a líderes de opinión y al personal sanitario.

Esta práctica contraria a los derechos humanos todavía afecta a un importante porcentaje de mujeres en países africanos como Somalia, Sudán, Egipto, Etiopía, Guinea, Kenia, Nigeria o Chad, y también algunos de Asia como Yemen, Indonesia o Irak.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores. Foto: Especial

¿Hay descuento INAPAM en el Tren Insurgente? Esto es lo que realmente pagan los adultos mayores

Beca Rita Cetina 2026 cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: cómo registrarte y recibir el apoyo para útiles y uniformes

Inglés. Foto: iStock/Antonio_Diaz

Embajada de Estados Unidos invita a inscribirse a cursos de inglés gratuitos y en línea

Visa americana/ iStock/Ralf Liebhold

¿Pagarle a un gestor asegura la visa americana? ¿Realmente funciona? Esto dice la Embajada

Filadelfia. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Qué hacer en Filadelfia? Mejores atracciones, estadio, cómo moverse y hospedaje