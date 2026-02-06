Más Información

Ginebra.- Expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) expresaron su preocupación por el "grave riesgo de malos tratos" en centros de tratamiento de adicciones en , y pidieron a las autoridades que aborden esta situación de forma urgente.

En un comunicado emitido pocos días después de su tercera visita a México, el subcomité alertó de "las preocupantes condiciones y las prácticas coercitivas en dichos centros, que operan sin la debida regulación", y puso el foco especialmente en aquellos que operan de forma privada.

Una delegación del SPT, encabezada por la española Carmen Comas-Mata, viajó a México del 25 al 30 de enero, en la tercera visita que lleva a cabo el órgano de expertos al país, 10 años después de la anterior.

La delegación visitó cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos y , llevando a cabo entrevistas confidenciales con detenidos y personal, y también encuentros con autoridades gubernamentales y representantes del Mecanismo Nacional de Prevención.

Los expertos reconocieron los avances logrados por México, como la promulgación de la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017, aunque subrayaron que queda mucho por hacer con respecto a la implementación de estos marcos legislativos y normativos.

Además, al subcomité le preocupan "los persistentes problemas en la pronta y efectiva investigación de los actos de tortura y la lucha contra la impunidad a pesar del sólido marco jurídico e institucional existente", señaló Comas-Mata.

Le acompañaron en la visita los también expertos Marco Feoli (Costa Rica), María Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania).

El SPT presentará un informe confidencial de conclusiones y recomendaciones al Gobierno de México.

