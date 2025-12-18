Más Información
En caso de Raúl Rocha, FGR actúa apegada al debido proceso, asegura; dará información cuando esté disponible, dice
México limita a Google en el uso de Android en celulares; la Comisión Antimonopolio concluye que la práctica afecta la competencia
En SLP nunca ha existido una gobernadora y ahora hay una posibilidad real que así sea, asegura Ricardo Gallardo tras aprobación de "Ley Esposa"
México y la Unión Europea celebraron el XIII Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos en el que abordaron retos globales como derechos humanos, tráfico de armas, desapariciones y tortura.
En el marco de la visita a México de la representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, Kajsa Ollongren, se destacó la relación bilateral y reafirmaron la alianza en la promoción y protección de los derechos humanos.
También revisaron derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente; protección de personas defensoras y periodistas; migración; lucha contra la violencia de género; fortalecimiento del Estado de derecho; y regulación de tecnologías emergentes, incluida la Inteligencia Artificial.
Lee también Unión Europea no firmará acuerdo con Mercosur el fin de semana; planean dejarlo para enero
"México y la Unión Europea coincidieron en que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y sostenible, así como para promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, conforme a estándares internacionales y mejores prácticas", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El encuentro fue copresidido por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez.
México y la Unión Europea reiteraron su determinación de continuar colaborando de manera estrecha en los foros multilaterales, con miras a la consolidación del sistema internacional de derechos humanos en el marco de los desafíos actuales.
Lee también Unión Europea anuncia inversión de 55 mdp para 5 proyectos en México; va contra la violencia de género
La celebración del XIII Diálogo de Alto Nivel, agregó la SRE, confirma la solidez de la relación entre México y la Unión Europea: "Y renueva su voluntad de seguir impulsando, a través de una cooperación estratégica y basada en valores compartidos, sociedades más justas, igualitarias, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana".
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]