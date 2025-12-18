México y la Unión Europea celebraron el XIII Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos en el que abordaron retos globales como derechos humanos, tráfico de armas, desapariciones y tortura.

En el marco de la visita a México de la representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, Kajsa Ollongren, se destacó la relación bilateral y reafirmaron la alianza en la promoción y protección de los derechos humanos.

También revisaron derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente; protección de personas defensoras y periodistas; migración; lucha contra la violencia de género; fortalecimiento del Estado de derecho; y regulación de tecnologías emergentes, incluida la Inteligencia Artificial.

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez (18/12/2025). Foto: Especial

"México y la Unión Europea coincidieron en que la cooperación internacional es indispensable para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y sostenible, así como para promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, conforme a estándares internacionales y mejores prácticas", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro fue copresidido por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez.

México y la Unión Europea reiteraron su determinación de continuar colaborando de manera estrecha en los foros multilaterales, con miras a la consolidación del sistema internacional de derechos humanos en el marco de los desafíos actuales.

La celebración del XIII Diálogo de Alto Nivel, agregó la SRE, confirma la solidez de la relación entre México y la Unión Europea: "Y renueva su voluntad de seguir impulsando, a través de una cooperación estratégica y basada en valores compartidos, sociedades más justas, igualitarias, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana".

