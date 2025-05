Durante una de las etapas más significativas de Miss Mundo 2025, Zainab Jama, representante de Somalia, compartió públicamente una experiencia que marcó su vida.

Jama reveló públicamente que durante su infancia fue víctima de mutilación genital femenina (MGF), una práctica que sigue afectando a millones de niñas en su país.

El momento ocurrió hace un par de días, durante la fase “Head to Head” del concurso, cuando Jama tomó la palabra para hablar no solo por ella, sino por todas aquellas mujeres que no pueden alzar la voz:

"Como sobreviviente de la mutilación genital femenina, hablo por los millones de niñas cuyas voces fueron silenciadas antes de que tuvieran la oportunidad de vivir libremente”, dijo con la voz entrecortada.

Zainab relató que fue sometida a una de las formas más severas de MGF, conocida como infibulación, por tres mujeres sin formación médica.

“Me cortaron el clítoris, luego los labios internos y externos. Recuerdo que grité de dolor. No hay consuelo, solo sangre y silencio”, contó.

Después del procedimiento, la modelo fue encerrada por varios días con las piernas atadas y sin cuidados médicos.

Lejos de mantener ese recuerdo en silencio, Jama convirtió su historia en una causa. Actualmente lidera la Fundación Iniciativa Femenina, proyecto enfocado en erradicar la MGF y brindar apoyo a otras sobrevivientes.

Su testimonio no sólo conmovió a la audiencia, también a la presidenta del y a la presidenta del certamen, Julia Evelyn Morley, quien subió al escenario para abrazarla.

¿Qué es la mutilación genital femenina?

La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que consiste en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres.

Según la clasificiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen varios tipos, todos incluyen prácticas nocivas que ponen en riego la salud de las niñas y mujeres.

Generalmente se realiza como parte de tradiciones culturales o religiosas, bajo creencias erróneas sobre la pureza, la modestia, la preparación para el matrimonio o el control del deseo sexual. En muchos casos, las comunidades que la practican la consideran una obligación social o familiar.

Aunque la MGF está prohibida en muchos países, se sigue practicando en algunos países de África, Medio Oriente y Asia, aunque también afecta a comunidades migrantes en Europa, América del Norte y Australia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más del 90% de las niñas en Somalia han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital.

