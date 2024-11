Los ojos de los aficionados de los concursos de belleza de todo el mundo están puestos en la gran final del certamen Miss Universe que se llevará a cabo hoy en la Ciudad de México (Arena CDMX), sin embargo, la organización simplemente ha sido caótica.

Periodistas de muchas partes del mundo han viajado hasta nuestro país con el objetivo de realizar la cobertura de la ceremonia que, para sorpresa, no estará abierta a toda la prensa, algo de lo que recién se enteraron reporteros y enviados especiales que ya están instalados en nuestra ciudad, entre ellos dos compañeros de África, uno de Indonesia y dos de Filipinas quienes, al igual que todos los representantes de los medios de comunicación, deberán comprar el boleto para poder reportar paso a paso los pormenores de la competencia.

Los costos de los accesos oscilan entre 753 y 53 mil pesos, así que si alguien pretende ser testigo del momento en el que sea coronada la mujer más bella del mundo de este 2024 tendrá de desembolsar la cantidad que su presupuesto le permita

Paul McCartney en su show de ayer en el Estadio GNP. Foto: Yaretzy M. Osnaya

Mexicanos nos quedamos con las ganas de oír “Yesterday”

Desde hace un año, y durante toda la gira “Got Back Tour” de Paul McCartney, incluyendo sus fechas en México, los fanáticos del ex-Beatle han esperado que el cantante interprete en vivo “Yesterday”, pero parece que el británico ya cantó tanto dicho tema, que además ha sido tan homenajeado, que simplemente no lo interpreta en vivo, aun cuando es su composición más icónica con The Beatles.

RBD llevó a cabo el "Soy Rebelde Tour", su gira del reencuentro, en 2023. Foto: Instagram

Los RBD evitan hablar ante medios sobre temas legales

Los miembros de RBD siguen manejando con reserva todos los asuntos de la demanda contra su ex manager, Guillermo Rosas, prueba de ello es Christopher Uckermann, quien optó por no abordar dicho tema durante las entrevistas que brindó como parte de su campaña de promoción de los temas que lanzó en su faceta como solista. El también actor al ser cuestionado sobre el seguimiento del caso en tribunales decidió omitir la pregunta por parte de EL UNIVERSAL, mientras sus encargados de comunicación pedían al mismo tiempo y reiteradamente no tocar está situación.