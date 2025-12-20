Más Información

Como parte del , tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, 5 mil 514 personas de la región se incorporraron al programa Sembrando Vida.

Al ponerse en marcha la en Pátzcuaro, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, indicó que se construirán 150 terrazas en unidades productivas y 15 jagüeyes comunitarios para colectar el agua y atender el riego en las unidades productivas de esta entidad.

Abundó que en Michoacán, 10 mil personas ya cuentan con el programa Sembrando Vida a través del cual reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos por trabajar sus parcelas.

Feria del Bienestar en Pátzcuaro, Michoacán como parte del Plan por la Paz y la Justicia (20/12/2025). Foto: Especial
López Gutiérrez señaló que con Sembrando Vida se impartieron en la entidad cursos para infancias en temas como apicultura, cuidado forestal y macetohuertos para la producción de alimentos.

“Para Sembrando Vida es importante que las niñas y los niños, estén insertos en la transformación del país, en la recuperación de la cultura, el estar en contacto con la tierra en la preservación de las semillas, en el reconocimiento, adopción, reproducción del conocimiento tradicional”, comentó.

