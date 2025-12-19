¿Qué apoyo del Bienestar abre registro en enero 2026? esto se sabe

Durante el 2026 arrancará un nuevo ciclo en los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México, que a lo largo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las becas para los estudiantes han tenido prioridad.

Aunado a ello, recientemente se dio a conocer que la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura, pues el apoyo destinado anteriormente a los alumnos de secundaria, ahora los estudiantes de primaria también podrán acceder a este beneficio que otorga $1,900 pesos de manera bimestral.

Alumnos de primaria Foto: Archivo - El Universal

Esto es lo que se sabe sobre la ampliación de la Beca Rita Cetina

Con el objetivo de apoyar económicamente a las familias para fomentar la permanencia escolar de las niñas y niños, así como la conclusión de sus estudios; la ampliación de este programa se llevará a cabo de manera escalonada, por ello durante enero del 2026 únicamente podrán acceder al registro los alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria.

Posteriormente, la convocatoria para los niños de 1°, 2° y 3° grado iniciará durante el mes de septiembre, cabe destacar que desde su incorporación este apoyo económico se ha convertido en uno de los programas más solicitados por familias con estudiantes de nivel básico, especialmente por el esquema de montos que maneja, el cual aumenta cuando hay más de un hijo estudiando.

En las familias donde hay más de un estudiante, este beneficio agrega un monto extra de 700 pesos por cada hijo adicional, por lo que en familias con un menor inscrito se otorga $1,900 pesos, con 2 estudiantes $2,600, con 3 alumnos inscritos en nivel básico $3,300 pesos, etc.

Este programa está diseñado para respaldar a familias con menores inscritos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria Foto: El Universal

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina 2026

El trámite deberá realizarse desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el padre o tutor la tenga activa antes de iniciar el proceso, además de contar con la siguiente documentación:

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Teléfono y correo electrónico activo

