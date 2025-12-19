Beca Gertrudis Bocanegra: ¿cómo registrarte para el apoyo de transporte estudiantil y quiénes pueden solicitarla?

Más Información

Entre los apoyos que otorga el , uno de los sectores con mayor alcance son los estudiantes, pues en un esfuerzo de priorizar el acceso a la educación de los jóvenes y evitar la deserción escolar, las becas del bienestar continúan apoyando a los alumnos de todos los niveles.

En ese sentido, la forma parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" y es un apoyo destinado al transporte escolar para los jóvenes de nivel superior que estudian en escuelas públicas, y tiene el objetivo de respaldar la formación profesional y seguridad de los alumnos facilitando la permanencia académica.

La iniciativa forma parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia". Foto: Programas para el Bienestar
La iniciativa forma parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia". Foto: Programas para el Bienestar

¿Quienes pueden solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo para gastos de transporte público de $1,900 pesos, los cuales se depositan de manera bimestral.

Actualmente, dicho apoyo se encuentra en etapa de registro del 15 hasta el domino 21 de diciembre y tal como se resaltó en el punto anterior, la beca puede ser solicitada únicamente por alumnos de nivel superior que estudien en escuelas públicas susceptibles de atención en el estado de Michoacán.

Otro de los aspectos relevantes para obtener esta ayuda, es que los solicitantes no deben formar parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Asimismo, el proceso de registro es completamente digital en el sitio becagertrudisbocanegra.gob.mx y requiere que las y los interesados cuenten con su Llave MX activa antes de iniciar.

El apoyo esta dirigido a estudiantes de nivel superior del estado de Michoacán. Foto: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
El apoyo esta dirigido a estudiantes de nivel superior del estado de Michoacán. Foto: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

¿Cómo registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra?

  • 1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.
  • 2. Registra tus datos de estudiante.
  • 3. Si eres menor de edad, registra los datos de tu madre, padre o tutor.
  • 4. Descarga tu comprobante de registro.
  • 5. Al confirmar el registro la información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

Requisitos para la Beca Gertrudis Bocanegra

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo CCT
  • Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).
  • Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor.

En caso de ser menor de edad, se solicitará la documentación del padre o tutor

  • CURP
  • Número de celular.
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte vigente o INAPAM)

